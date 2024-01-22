https://ria.ru/20240122/dtp-1922809771.html

В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек

В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек - РИА Новости, 22.01.2024

В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек

Перевозивший людей грузовик упал в овраг в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате по меньшей мере 18 человек погибли и 21 пострадал, передает... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:17

2024-01-22T17:17

2024-01-22T17:17

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демократическая республика конго

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Перевозивший людей грузовик упал в овраг в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате по меньшей мере 18 человек погибли и 21 пострадал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы. По данным агентства, водитель грузовика, который был "загружен товарами и перевозил много пассажиров", ехал на большой скорости по шоссе в районе города Касангулу на юго-западе ДРК и потерял управление. "Грузовик, ехавший на большой скорости, потерял управление и упал в овраг на юго-западе Конго, что привело к гибели 18 пассажиров", - передает агентство. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу, состояние шести из них оценивается как тяжелое. Причиной ДТП, предположительно, стало превышение скорости, отмечает агентство со ссылкой на начальника местной полиции.

https://ria.ru/20211019/dtp-1755287673.html

демократическая республика конго

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, демократическая республика конго