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В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек - РИА Новости, 22.01.2024
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17:17 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/dtp-1922809771.html
В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек
В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек - РИА Новости, 22.01.2024
В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек
Перевозивший людей грузовик упал в овраг в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате по меньшей мере 18 человек погибли и 21 пострадал, передает... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:17
2024-01-22T17:17
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Перевозивший людей грузовик упал в овраг в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате по меньшей мере 18 человек погибли и 21 пострадал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы. По данным агентства, водитель грузовика, который был "загружен товарами и перевозил много пассажиров", ехал на большой скорости по шоссе в районе города Касангулу на юго-западе ДРК и потерял управление. "Грузовик, ехавший на большой скорости, потерял управление и упал в овраг на юго-западе Конго, что привело к гибели 18 пассажиров", - передает агентство. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу, состояние шести из них оценивается как тяжелое. Причиной ДТП, предположительно, стало превышение скорости, отмечает агентство со ссылкой на начальника местной полиции.
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в мире, авто, демократическая республика конго
В мире, Авто, Демократическая Республика Конго
В ДТП с грузовиком в ДР Конго погибли 18 человек

АР: в ДР Конго грузовик, перевозивший людей, упал в овраг, погибли 18 человек

© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Перевозивший людей грузовик упал в овраг в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате по меньшей мере 18 человек погибли и 21 пострадал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным агентства, водитель грузовика, который был "загружен товарами и перевозил много пассажиров", ехал на большой скорости по шоссе в районе города Касангулу на юго-западе ДРК и потерял управление.
«
"Грузовик, ехавший на большой скорости, потерял управление и упал в овраг на юго-западе Конго, что привело к гибели 18 пассажиров", - передает агентство.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу, состояние шести из них оценивается как тяжелое.
Причиной ДТП, предположительно, стало превышение скорости, отмечает агентство со ссылкой на начальника местной полиции.
ДРК - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку
19 октября 2021, 20:34
 
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