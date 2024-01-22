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Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского
Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского - РИА Новости, 22.01.2024
Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Владимира Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", заявила, что... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:21
2024-01-22T17:21
2024-01-22T17:27
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Владимира Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии, болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию. Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к таким территориям земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также Зеленский поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях"; обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами". "Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - сказала Ковитиди. По ее словам, болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922804512.html
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украина, россия, киев, ольга ковитиди, владимир зеленский, иисус христос, ситуация в днр и лнр
Украина, Россия, Киев, Ольга Ковитиди, Владимир Зеленский, Иисус Христос, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского
Сенатор Ковитиди об указе Зеленского: болезнь Киева переходит в последнюю стадию
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Владимира Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии, болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию.
Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ
. В нем он относит к таким территориям земли "в пределах современных Краснодарского края
, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".
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Также Зеленский поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях"; обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".
«
"Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - сказала Ковитиди.
По ее словам, болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".
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