https://ria.ru/20240122/bolezn-1922811366.html

Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского

Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского - РИА Новости, 22.01.2024

Сенатор Ковитиди прокомментировала указ Зеленского

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Владимира Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", заявила, что... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:21

2024-01-22T17:21

2024-01-22T17:27

украина

россия

киев

ольга ковитиди

владимир зеленский

иисус христос

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff382fbf15cbd91d043f74bb6f5e750f.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Владимира Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии, болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию. Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к таким территориям земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также Зеленский поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях"; обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами". "Происходящее на Украине уже давно логически не воспринимается, что они там творят - разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее", - сказала Ковитиди. По ее словам, болезнь украинской власти переходит в заключительную стадию, "СВО необходимо продолжать, поскольку происходящее на Украине уже далеко от политических оценок и более близко к медицинской терминологии".

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922804512.html

https://ria.ru/20240122/regiony-1922775227.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, ольга ковитиди, владимир зеленский, иисус христос, ситуация в днр и лнр