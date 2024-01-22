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Блиновская отвергла новые обвинения - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
14:27 22.01.2024 (обновлено: 14:30 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922768089.html
Блиновская отвергла новые обвинения
Блиновская отвергла новые обвинения - РИА Новости, 22.01.2024
Блиновская отвергла новые обвинения
Блогер Елена Блиновская не признала вину по двум новым эпизодам неправомерного оборота средств платежей, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:27
2024-01-22T14:30
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не признала вину по двум новым эпизодам неправомерного оборота средств платежей, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. "Вину не признает", — сказала адвокат, не уточняя, к чему именно сводится фабула обвинения. В настоящее время следствие ходатайствует перед Замоскворецким судом Москвы об избрании Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу "в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения". Кроме того, Блиновской предъявили новое обвинение – два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ", за 2019-2021 годы она не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. "Королева марафонов" находится под домашним арестом с апреля прошлого года.
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
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происшествия, москва, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), новости шоу-бизнеса, знаменитости
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Блиновская отвергла новые обвинения

Блогер Блиновская не признала вину по двум новым обвинениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не признала вину по двум новым эпизодам неправомерного оборота средств платежей, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова.
«
"Вину не признает", — сказала адвокат, не уточняя, к чему именно сводится фабула обвинения.
В настоящее время следствие ходатайствует перед Замоскворецким судом Москвы об избрании Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу "в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения".
Кроме того, Блиновской предъявили новое обвинение – два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ", за 2019-2021 годы она не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
"Королева марафонов" находится под домашним арестом с апреля прошлого года.
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