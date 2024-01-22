https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922768089.html

Блиновская отвергла новые обвинения

Блиновская отвергла новые обвинения - РИА Новости, 22.01.2024

Блиновская отвергла новые обвинения

Блогер Елена Блиновская не признала вину по двум новым эпизодам неправомерного оборота средств платежей, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:27

2024-01-22T14:27

2024-01-22T14:30

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не признала вину по двум новым эпизодам неправомерного оборота средств платежей, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. "Вину не признает", — сказала адвокат, не уточняя, к чему именно сводится фабула обвинения. В настоящее время следствие ходатайствует перед Замоскворецким судом Москвы об избрании Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу "в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения". Кроме того, Блиновской предъявили новое обвинение – два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ", за 2019-2021 годы она не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. "Королева марафонов" находится под домашним арестом с апреля прошлого года.

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), новости шоу-бизнеса, знаменитости