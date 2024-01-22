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В Германии призвали "выгнать" украинских беженцев после окончания конфликта - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/bezhentsy-1922730908.html
В Германии призвали "выгнать" украинских беженцев после окончания конфликта
В Германии призвали "выгнать" украинских беженцев после окончания конфликта - РИА Новости, 22.01.2024
В Германии призвали "выгнать" украинских беженцев после окончания конфликта
Украинские беженцы, проживающие в ФРГ, после окончания конфликта на Украине должны будут вернуться на родину, заявила лидер правой немецкой партии Альтернатива... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:48
2024-01-22T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские беженцы, проживающие в ФРГ, после окончания конфликта на Украине должны будут вернуться на родину, заявила лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну", - заявила Вайдель в интервью британской газете Financial Times. По её словам, у украинских беженцев нет долгосрочного будущего в Германии. Вайдель добавила, что было ошибкой позволить им получать социальные выплаты. Ранее депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти Германии посодействовать этой инициативе.
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
В Германии призвали "выгнать" украинских беженцев после окончания конфликта

Лидер АдГ: после окончания конфликта украинские беженцы должны покинуть ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberЖенщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские беженцы, проживающие в ФРГ, после окончания конфликта на Украине должны будут вернуться на родину, заявила лидер правой немецкой партии Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну", - заявила Вайдель в интервью британской газете Financial Times.
По её словам, у украинских беженцев нет долгосрочного будущего в Германии. Вайдель добавила, что было ошибкой позволить им получать социальные выплаты.
Ранее депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер поддержал появившуюся в Киеве идею возвращать мужчин призывного возраста на родину из других стран и призвал власти Германии посодействовать этой инициативе.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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