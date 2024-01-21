https://ria.ru/20240121/yasinovataya-1922556453.html

В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина

В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2024

В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина

Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T00:25

2024-01-21T00:25

2024-01-21T00:25

специальная военная операция на украине

ясиноватая

сцкк

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 января по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Котовского, 61 ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, в мире