Рейтинг@Mail.ru
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/yasinovataya-1922556453.html
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2024
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина
Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:25
2024-01-21T00:25
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
донецкая народная республика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 января по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Котовского, 61 ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина

СЦКК: в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 января по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Котовского, 61 ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
28 декабря 2023, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала