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В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2024
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина
Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:25
2024-01-21T00:25
2024-01-21T00:25
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 января по состоянию на 23.45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Котовского, 61 ранен мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html
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ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
В результате обстрела Ясиноватой пострадал мужчина
СЦКК: в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал мужчина