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В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки - РИА Новости, 21.01.2024
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки
Буксиры береговой охраны в воскресенье отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:17
2024-01-21T12:17
2024-01-21T12:18
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в воскресенье отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции . "У сухогруза Balkan 1 длиной в 123 метра, следовавшего из Измира в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у порта Кепез", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Камеруна сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск. Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.
https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920721608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, турция, россия, черное море
В мире, Дарданеллы, Турция, Россия, Черное море
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки
В проливе Дарданеллы отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки