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В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки - РИА Новости, 21.01.2024
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12:17 21.01.2024 (обновлено: 12:18 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/sukhogruz-1922597222.html
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки - РИА Новости, 21.01.2024
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки
Буксиры береговой охраны в воскресенье отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:17
2024-01-21T12:18
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в воскресенье отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции . "У сухогруза Balkan 1 длиной в 123 метра, следовавшего из Измира в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у порта Кепез", - сообщили в береговой охране. Идущий под флагом Камеруна сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск. Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.
https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920721608.html
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в мире, дарданеллы, турция, россия, черное море
В мире, Дарданеллы, Турция, Россия, Черное море
В Дарданеллах отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки

В проливе Дарданеллы отбуксировали следовавший в Россию сухогруз после неполадки

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Буксиры береговой охраны в воскресенье отбуксировали следовавший в РФ сухогруз, у которого возникли неполадки в проливе Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции .
"У сухогруза Balkan 1 длиной в 123 метра, следовавшего из Измира в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у порта Кепез", - сообщили в береговой охране.
Идущий под флагом Камеруна сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск.
Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.
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