https://ria.ru/20240121/profsoyuz-1922631629.html

Профсоюз предостерег от поспешных кадровых решений после инцидента с котом

Профсоюз предостерег от поспешных кадровых решений после инцидента с котом - РИА Новости, 21.01.2024

Профсоюз предостерег от поспешных кадровых решений после инцидента с котом

Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) после вызвавшего широкий общественный резонанс инцидента с гибелью кота Твикса... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:12

2024-01-21T17:12

2024-01-21T17:12

гибель кота твикса

ржд

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) после вызвавшего широкий общественный резонанс инцидента с гибелью кота Твикса призвал избегать поспешных кадровых решений или эмоциональной травли проводницы, следует из сообщения организации в Telegram-канале. Инцидент произошел 11 января, по информации Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), во время стоянки на станции Киров в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург заметили ходившего по вагону без присмотра кота, проводник опросила пассажиров, но, не получив ответа, решила выпустить животное на улицу. По данным ФПК, перевозивший питомца пассажир заметил его пропажу через 10 часов. Кота искали более 300 волонтеров, в субботу его нашли мертвым. Хозяин животного Эдгар Гайфуллин сказал РИА Новости, что будет "разбираться с РЖД" и надеется на наказание виновных. РЖД выразили сожаление в связи с гибелью кота и пообещали запретить высаживать животных. В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве. Петиция об увольнении проводника на сайте Change.org набрала почти 300 тысяч подписей. "Профсоюз будет внимательно следить, чтобы общественное внимание не переросло в навешивание ярлыков на железнодорожников и проводницу в данном трагичном случае. На служебное расследование действий проводника не должны влиять сторонние факторы, приводить к поспешным кадровым решениям или эмоциональной травле сотрудника", - говорится в сообщении Роспрофжела. Организация выразила сожаление в связи с гибелью животного и подчеркнула, что органы транспортного надзора, РЖД и ФПК провели оперативное расследование происшествия и помогли в организации поисков кота. "Высокий уровень общественного внимания к инциденту помог быстро разобраться в ситуации. Существующая нормативная база организации перевозки животных, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира в данном конкретном случае стали предметом дискуссий в СМИ и интернет-пространстве", - пишет Роспрофжел. В профсоюзе заявили, что "доля вины хозяина в трагичном исходе очевидна", поскольку перевозивший кота пассажир заметил его пропажу только через несколько часов. "Проводница действовала строго по существующей в настоящий момент инструкции. После сообщения пассажиров о появлении в вагоне кота без присмотра она начала поиски хозяина. И когда они не увенчались успехом, не имела права оставить животное в вагоне. Дискуссия о черствости отношения железнодорожника будет продолжаться долго, но она бесперспективна", - отмечает профсоюз. Значительно важнее, считает Роспрофжел, что происшествие уже привело к взаимодействию перевозчика и общества. В профсоюзе напомнили о решении РЖД в ближайшее время изменить нормативную базу организации перевозок животных. С волонтерскими организациями готовится соглашение об организованном снятии с поездов животных в самых разных ситуациях, отметили в организации.

https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html

https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гибель кота твикса, ржд, федеральная пассажирская компания