https://ria.ru/20240121/oppozitsiya-1922631815.html

Оппозиция Молдавии: власти заботятся о чужих гражданах больше, чем о своих

Оппозиция Молдавии: власти заботятся о чужих гражданах больше, чем о своих - РИА Новости, 21.01.2024

Оппозиция Молдавии: власти заботятся о чужих гражданах больше, чем о своих

Власти Молдавии думают о гражданах Румынии и Украины больше, чем о собственных, предоставляя иностранцам лучшие условия для ведения бизнеса, считает один из... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T17:12

2024-01-21T17:12

2024-01-21T17:12

в мире

молдавия

майя санду

возрождение

украина

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КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Власти Молдавии думают о гражданах Румынии и Украины больше, чем о собственных, предоставляя иностранцам лучшие условия для ведения бизнеса, считает один из лидеров молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский. Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться с предоставленной 27-процентной скидкой. Молдавские аграрии отметили, что узнали об этой новости из украинской прессы, и требуют от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом, позволив осуществлять его только по железной дороге республики. Оппозиция уверена, что выгоду от скидки на транзит украинской сельхозпродукции через Молдавию получат Украина и Румыния, но не молдавские фермеры, которым придется работать "в минус", снижая цены на экспортную продукцию, чтобы выдержать конкуренцию. "Вместо заботы о собственных гражданах, вынужденных кое-как сводить концы с концами, правящая партия заботится о гражданах Румынии и Украины, предоставляя лучшие условия иностранным гражданам и бизнесу. Льготы на железнодорожные перевозки, стоянка для перевозчиков, продажа стратегических экономических объектов - всё это получают румынские и украинские граждане. При этом молдавские производители и фермеры продолжают слушать обещания о "хорошей европейской помощи" и безрезультатно митинговать, неслышимые правительством", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский. По его словам, есть ощущение, что Молдавию пытаются превратить в "кусок транзитной земли" без истории, языка и культуры. "С каждым днем ухудшая жизнь граждан, ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) выживает из нашей страны целые семьи, вынужденные покидать Молдову и искать другой дом, где правительство не будет уничтожать собственное население и страну", - подчеркнул он. Молдавские фермеры в прошлом году организовали ряд акций. Аграрии просили руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет помогать Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

https://ria.ru/20240119/premer-1922442332.html

молдавия

украина

румыния

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение, украина, румыния