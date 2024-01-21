https://ria.ru/20240121/evrosovet-1922606100.html

Евродепутат назвал решение главы Евросовета оставить пост безответственным

Евродепутат назвал решение главы Евросовета оставить пост безответственным - РИА Новости, 21.01.2024

Евродепутат назвал решение главы Евросовета оставить пост безответственным

Депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости выразил мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:34

2024-01-21T13:34

2024-01-21T13:34

в мире

франция

венгрия

шарль мишель

виктор орбан

евросовет

европарламент

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар в беседе с РИА Новости выразил мнение, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой важной для ЕС должности. "Нельзя быть одновременно политиком, гоняющимся за должностью, и настоящим политическим лидером", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "жажда политической власти" противоречит принципу нейтральности, который должен соблюдать председатель Евросовета, объединяющий глав государств и правительств Евросоюза. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии Виктор Орбан. Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Виктору Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".

https://ria.ru/20240120/orban-1922485623.html

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Варвара Скокшина

в мире, франция, венгрия, шарль мишель, виктор орбан, евросовет, европарламент, евросоюз