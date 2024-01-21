https://ria.ru/20240121/bespilotniki-1922564211.html
Десантники сбили на Херсонском направлении два беспилотника ВСУ
Десантники сбили на Херсонском направлении два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
Десантники сбили на Херсонском направлении два беспилотника ВСУ
Подразделения ПВО российских десантников сбили два разведывательных украинских беспилотника на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T04:03
2024-01-21T04:03
2024-01-21T04:03
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воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО российских десантников сбили два разведывательных украинских беспилотника на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Как только дежурные средства засекают вражеские беспилотники у наших позиций, расчеты ПВО соединений ВДВ, в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М", берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО два разведывательных БПЛА ВСУ "Валькирия" и "Фурия", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" несут боевое дежурство по прикрытию частей от средств воздушного нападения и разведки противника. Они не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к нашим позициям и беспрепятственно летать над ними.
https://ria.ru/20240121/bespilotniki-1922560133.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники сбили на Херсонском направлении два беспилотника ВСУ
Бойцы ВДВ сбили на Херсонском направлении два разведывательных БПЛА ВСУ