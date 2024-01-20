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Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
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14:24 20.01.2024 (обновлено: 14:25 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/zaporozhskoe-1922502725.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:24
2024-01-20T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-30.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-30.
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