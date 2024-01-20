https://ria.ru/20240120/zaporozhskoe-1922502725.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:24

2024-01-20T14:24

2024-01-20T14:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВСУ при этом потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-30.

https://ria.ru/20240120/prizyvy-1922502074.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность