https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html

Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного

Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного - РИА Новости, 21.01.2024

Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Об этом в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-20T17:59

2024-01-20T17:59

2024-01-21T00:09

политика

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Об этом в интервью YouTube-каналу Newsroom заявил украинский политик Георгий Тука."Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.)", — заявил политик.По его словам, на место военачальника претендует глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Тука аргументирует это тем, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве. Там, по его словам, будущий главнокомандующий войсками познакомится с западными партнерами Киева.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html

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политика, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины