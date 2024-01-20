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Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного - РИА Новости, 21.01.2024
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17:59 20.01.2024 (обновлено: 00:09 21.01.2024)
https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html
Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного
Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного - РИА Новости, 21.01.2024
Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Об этом в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-20T17:59
2024-01-21T00:09
политика
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Об этом в интервью YouTube-каналу Newsroom заявил украинский политик Георгий Тука."Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.)", — заявил политик.По его словам, на место военачальника претендует глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Тука аргументирует это тем, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве. Там, по его словам, будущий главнокомандующий войсками познакомится с западными партнерами Киева.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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политика, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного

Политик Тука: Владимир Зеленский принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Об этом в интервью YouTube-каналу Newsroom заявил украинский политик Георгий Тука.
«
"Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.)", — заявил политик.
По его словам, на место военачальника претендует глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Тука аргументирует это тем, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве. Там, по его словам, будущий главнокомандующий войсками познакомится с западными партнерами Киева.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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ПолитикаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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