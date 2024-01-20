https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html

Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации

Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 20.01.2024

Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации

Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:09

2024-01-20T14:09

2024-01-20T14:09

надежные люди

магадан

боевое братство

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МАГАДАН, 20 янв - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Сегодня передали для бойцов батареи управления и артиллерийской разведки автомобиль УАЗ от "Боевого братства", а также новогодние подарки от губернатора и правительства, одежду, обувь со склада Магаданской области - в ДНР", - написал Козлов.

https://ria.ru/20240119/drony-1922397086.html

магадан

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магадан, боевое братство