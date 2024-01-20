https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 20.01.2024
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:09
2024-01-20T14:09
2024-01-20T14:09
надежные люди
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922501034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9268b24af2317f59ea09ff0eb096c27.jpg
МАГАДАН, 20 янв - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Сегодня передали для бойцов батареи управления и артиллерийской разведки автомобиль УАЗ от "Боевого братства", а также новогодние подарки от губернатора и правительства, одежду, обувь со склада Магаданской области - в ДНР", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240119/drony-1922397086.html
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922501034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_83d285e055163e13cbe9a1230d672f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации
Волонтеры из Магадана доставили новогодние подарки и авто в зону спецоперации