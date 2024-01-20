Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:09 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 20.01.2024
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации
Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:09
2024-01-20T14:09
надежные люди
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922501034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9268b24af2317f59ea09ff0eb096c27.jpg
МАГАДАН, 20 янв - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Сегодня передали для бойцов батареи управления и артиллерийской разведки автомобиль УАЗ от "Боевого братства", а также новогодние подарки от губернатора и правительства, одежду, обувь со склада Магаданской области - в ДНР", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240119/drony-1922397086.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922501034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_83d285e055163e13cbe9a1230d672f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации

Волонтеры из Магадана доставили новогодние подарки и авто в зону спецоперации

© Фото : Эдуард КоZлоV / TelegramАвтомобиль УАЗ от "Боевого братства"
Автомобиль УАЗ от Боевого братства - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Эдуард КоZлоV / Telegram
Автомобиль УАЗ от "Боевого братства"
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 20 янв - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили в зону СВО автомобиль УАЗ и новогодние подарки, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Сегодня передали для бойцов батареи управления и артиллерийской разведки автомобиль УАЗ от "Боевого братства", а также новогодние подарки от губернатора и правительства, одежду, обувь со склада Магаданской области - в ДНР", - написал Козлов.
Передача дронов бойцам в зоне СВО. Кадр видео
Тюменская область передала бойцам СВО дроны для минирования местности
Вчера, 17:28
 
Надежные людиМагаданБоевое братство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала