https://ria.ru/20240120/uzhas-1922473265.html

"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО

"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2024

"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО

Украина терпит катастрофическое поражение, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:22

2024-01-20T09:22

2024-01-20T09:53

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина терпит катастрофическое поражение, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением для Киева и США", — утверждает он.Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты совсем не понимают, как справляться с нынешними вооруженными конфликтами, включая и войну в Израиле."Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает", — резюмировал Макгрегор.В субботу телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240120/situatsiya-1922473984.html

https://ria.ru/20240115/oruzhie-1921436547.html

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, евросоюз, nbc, политика