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"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2024
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09:22 20.01.2024 (обновлено: 09:53 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/uzhas-1922473265.html
"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО
"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО - РИА Новости, 20.01.2024
"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО
Украина терпит катастрофическое поражение, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:22
2024-01-20T09:53
в мире
украина
сша
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джо байден
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина терпит катастрофическое поражение, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением для Киева и США&quot;, — утверждает он.Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты совсем не понимают, как справляться с нынешними вооруженными конфликтами, включая и войну в Израиле."Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает", — резюмировал Макгрегор.В субботу телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240120/situatsiya-1922473984.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша, евросоюз, nbc, политика
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Евросоюз, NBC, Политика
"Не понимают". В США пришли в ужас из-за катастрофы для Украины в зоне СВО

Полковник Макгрегор: Украина терпит катастрофическое поражение в зоне СВО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина терпит катастрофическое поражение, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением для Киева и США", — утверждает он.

Эксперт также отметил, что Соединенные Штаты совсем не понимают, как справляться с нынешними вооруженными конфликтами, включая и войну в Израиле.
"Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает", — резюмировал Макгрегор.
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09:26
В субботу телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАЕвросоюзNBCПолитика
 
 
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