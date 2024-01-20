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"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине - РИА Новости, 20.01.2024
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19:53 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922541242.html
"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине
"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине
Российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:53
2024-01-20T19:53
политика
украина
киев
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории, пишет Asia Times.Как отмечается в статье, тяжелое положение Киева усугубляется тем фактом, что его собственный оборонный сектор еще не полностью переведен на военные рельсы, и отчасти именно поэтому он испытывает сложности с производством достаточного количества боеприпасов для своих войск на поле боя."Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины. Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины", — говорится в публикации.Кроме того, ВСУ испытывают острую нехватку систем противовоздушной обороны для противодействия таким атакам, напомнили журналисты издания.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, киев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине

AT: российские удары не позволяют Украине создать ВПК и накопить оружие

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории, пишет Asia Times.
Как отмечается в статье, тяжелое положение Киева усугубляется тем фактом, что его собственный оборонный сектор еще не полностью переведен на военные рельсы, и отчасти именно поэтому он испытывает сложности с производством достаточного количества боеприпасов для своих войск на поле боя.
«
"Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины. Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины", — говорится в публикации.
Кроме того, ВСУ испытывают острую нехватку систем противовоздушной обороны для противодействия таким атакам, напомнили журналисты издания.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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