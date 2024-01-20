https://ria.ru/20240120/ukraina-1922541242.html

"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине

"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине - РИА Новости, 20.01.2024

"Не хватает". СМИ раскрыли, к чему привели ракетные удары ВКС по Украине

Российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:53

2024-01-20T19:53

2024-01-20T19:53

политика

украина

киев

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские ракетные удары, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка ПВО не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории, пишет Asia Times.Как отмечается в статье, тяжелое положение Киева усугубляется тем фактом, что его собственный оборонный сектор еще не полностью переведен на военные рельсы, и отчасти именно поэтому он испытывает сложности с производством достаточного количества боеприпасов для своих войск на поле боя."Даже если ситуация изменится, в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины. Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины", — говорится в публикации.Кроме того, ВСУ испытывают острую нехватку систем противовоздушной обороны для противодействия таким атакам, напомнили журналисты издания.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, киев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии