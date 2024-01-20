https://ria.ru/20240120/udary-1922477479.html

ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по селам Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по селам Херсонской области - РИА Новости, 20.01.2024

ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по селам Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов из ствольной артиллерии по 8 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:00

2024-01-20T10:00

2024-01-20T10:00

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов из ствольной артиллерии по 8 селам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстрелы сел левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по ним 45 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 21 обстрел. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Под удары попали Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240120/situatsiya-1922473984.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире