https://ria.ru/20240120/ucheniya-1922493469.html

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 20.01.2024

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:55

2024-01-20T12:55

2024-01-20T12:55

севастополь

михаил развожаев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами", - написал Развожаев.По его словам, тренировки продлятся в течение дня.

https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

севастополь, михаил развожаев, республика крым