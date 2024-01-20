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Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 20.01.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:55
2024-01-20T12:55
2024-01-20T12:55
севастополь
михаил развожаев
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами", - написал Развожаев.По его словам, тренировки продлятся в течение дня.
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севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, республика крым
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны учениями военных