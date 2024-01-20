Рейтинг@Mail.ru
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/ucheniya-1922493469.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе - РИА Новости, 20.01.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:55
2024-01-20T12:55
севастополь
михаил развожаев
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149833/93/1498339361_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_620e641c4e82a7c8d7e107eaf0aa3c9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. "Громкие звуки в центре города - это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами", - написал Развожаев.По его словам, тренировки продлятся в течение дня.
https://ria.ru/20240119/kompensatsii-1922349786.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149833/93/1498339361_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_d80a5330593ee768de1d4c5d329e1557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, республика крым
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны учениями военных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСевастополь. Крым
Севастополь. Крым - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Севастополь. Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Причиной громких звуков, слышных в центре Севастополя, являются учения военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
"Громкие звуки в центре города - это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами", - написал Развожаев.
По его словам, тренировки продлятся в течение дня.
Паводок в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Севастополе пострадавшим от паводка выплатят компенсации
Вчера, 14:42
 
СевастопольМихаил РазвожаевРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала