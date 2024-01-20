https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922484510.html
В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве - РИА Новости, 20.01.2024
В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
Житель Перми обвиняется в убийстве двух человек в квартире в Свердловском районе города, мужчина арестован, сообщает пресс-служба регионального СК. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:25
2024-01-20T11:25
2024-01-20T11:25
происшествия
пермь
свердловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Житель Перми обвиняется в убийстве двух человек в квартире в Свердловском районе города, мужчина арестован, сообщает пресс-служба регионального СК. По данным ведомства, 17 января между 30-летним фигурантом и двумя его знакомыми 58 и 60 лет в квартире в Свердловском районе Перми произошел конфликт. Чтобы доказать свою правоту, мужчина стал наносить оппонентам удары колюще-режущим предметом в грудь и голову. Пострадавшие скончались. Следы убийства нападавший решил скрыть, для этого поджег квартиру, а потом убежал. Мужчина был задержан правоохранителями. Ему предъявлено обвинение в убийстве. "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении краевого СК.
https://ria.ru/20240119/sizo-1922352978.html
пермь
свердловский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Свердловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
СК: в Перми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек