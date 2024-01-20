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В Анталье нашли третье за неделю тело - РИА Новости, 20.01.2024
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13:07 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/turtsiya-1922494916.html
В Анталье нашли третье за неделю тело
В Анталье нашли третье за неделю тело - РИА Новости, 20.01.2024
В Анталье нашли третье за неделю тело
Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:07
2024-01-20T13:07
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СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA. "Сотрудники отеля в районе Кадрие сообщили в полицию о безжизненном теле на пляже. Прибывшие на место полицейские и медики установили, что погибшая - молодая девушка", - говорится в сообщении. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
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анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
В Анталье нашли третье за неделю тело

Сотрудники отеля в районе Кадрие звявили о нахождении тела на пляже

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA.
"Сотрудники отеля в районе Кадрие сообщили в полицию о безжизненном теле на пляже. Прибывшие на место полицейские и медики установили, что погибшая - молодая девушка", - говорится в сообщении.
Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.
В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
Анталья - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
На пляже турецкой Антальи обнаружили останки ребенка, пишут СМИ
18 января, 16:08
 
Анталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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