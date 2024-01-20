https://ria.ru/20240120/turtsiya-1922494916.html
В Анталье нашли третье за неделю тело
В Анталье нашли третье за неделю тело - РИА Новости, 20.01.2024
В Анталье нашли третье за неделю тело
Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:07
2024-01-20T13:07
2024-01-20T13:07
анталья (провинция)
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA. "Сотрудники отеля в районе Кадрие сообщили в полицию о безжизненном теле на пляже. Прибывшие на место полицейские и медики установили, что погибшая - молодая девушка", - говорится в сообщении. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
https://ria.ru/20240118/rebenok-1922146895.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
В Анталье нашли третье за неделю тело
Сотрудники отеля в районе Кадрие звявили о нахождении тела на пляже
СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости.
Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA
.
"Сотрудники отеля в районе Кадрие сообщили в полицию о безжизненном теле на пляже. Прибывшие на место полицейские и медики установили, что погибшая - молодая девушка", - говорится в сообщении.
Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.
В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
На пляже турецкой Антальи обнаружили останки ребенка, пишут СМИ