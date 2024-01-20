https://ria.ru/20240120/turtsiya-1922494916.html

В Анталье нашли третье за неделю тело

В Анталье нашли третье за неделю тело - РИА Новости, 20.01.2024

В Анталье нашли третье за неделю тело

Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:07

2024-01-20T13:07

2024-01-20T13:07

анталья (провинция)

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 20 янв - РИА Новости. Третье за неделю тело обнаружено на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщило в субботу агентство IHA. "Сотрудники отеля в районе Кадрие сообщили в полицию о безжизненном теле на пляже. Прибывшие на место полицейские и медики установили, что погибшая - молодая девушка", - говорится в сообщении. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. В четверг СМИ сообщили об обнаружении останков девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже тела без головы и правой руки, пол установить не удалось из-за разложения тела. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.

https://ria.ru/20240118/rebenok-1922146895.html

анталья (провинция)

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), турция, в мире