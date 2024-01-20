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Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов - РИА Новости, 20.01.2024
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08:11 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/turkmeniya-1922468956.html
Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов
Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов - РИА Новости, 20.01.2024
Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов
Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов представил на заседании правительства страны ряд предложений по укреплению партнерства с ОБСЕ, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:11
2024-01-20T08:11
в мире
туркмения
ашхабад
сердар бердымухамедов
рашид мередов
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АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов представил на заседании правительства страны ряд предложений по укреплению партнерства с ОБСЕ, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В частности, для раскрытия важной роли нейтрального статуса Туркмении в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития, в первой половине текущего года предлагается провести в Ашхабаде международную конференцию "Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе ОБСЕ" с участием постоянных представителей стран-членов организации. На повестку дня конференции планируется вынести использование механизмов нейтралитета в решении политико-дипломатическим путём различных международных кризисов, возрождение культуры политического диалога. Глава МИД Туркмении также предложил организовать в марте текущего года визит в Ашхабад Генерального секретаря ОБСЕ с целью развития связей Туркменистана с организацией. Кроме того, по мнению Мередова, перспективным является активизация участия Туркмении в работе по борьбе с терроризмом в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и наращивание партнёрства с Комитетом по борьбе с терроризмом при данной ассамблее. Было предложено в апреле нынешнего года организовать визит в Туркменистан вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и руководителя вышеназванного комитета. Глава туркменского МИД также озвучил инициативу о проведении в Ашхабаде в мае текущего года региональной встречи Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с целью укрепления двустороннего взаимодействия . Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения, отметил важность дальнейшего упрочения партнёрства с ОБСЕ во всех сферах и поручил главе МИД обеспечить высокий уровень проведения запланированных мероприятий.
https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919905321.html
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в мире, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , рашид мередов, обсе
В мире, Туркмения, Ашхабад, Сердар Бердымухамедов , Рашид Мередов, ОБСЕ
Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов

Глава МИД Туркмении: Ашхабад намерен значительно укрепить партнерство с ОБСЕ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов представил на заседании правительства страны ряд предложений по укреплению партнерства с ОБСЕ, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В частности, для раскрытия важной роли нейтрального статуса Туркмении в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития, в первой половине текущего года предлагается провести в Ашхабаде международную конференцию "Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе ОБСЕ" с участием постоянных представителей стран-членов организации. На повестку дня конференции планируется вынести использование механизмов нейтралитета в решении политико-дипломатическим путём различных международных кризисов, возрождение культуры политического диалога.
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Глава МИД Туркмении также предложил организовать в марте текущего года визит в Ашхабад Генерального секретаря ОБСЕ с целью развития связей Туркменистана с организацией.
Кроме того, по мнению Мередова, перспективным является активизация участия Туркмении в работе по борьбе с терроризмом в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и наращивание партнёрства с Комитетом по борьбе с терроризмом при данной ассамблее. Было предложено в апреле нынешнего года организовать визит в Туркменистан вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и руководителя вышеназванного комитета. Глава туркменского МИД также озвучил инициативу о проведении в Ашхабаде в мае текущего года региональной встречи Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с целью укрепления двустороннего взаимодействия .
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения, отметил важность дальнейшего упрочения партнёрства с ОБСЕ во всех сферах и поручил главе МИД обеспечить высокий уровень проведения запланированных мероприятий.
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В миреТуркменияАшхабадСердар БердымухамедовРашид МередовОБСЕ
 
 
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