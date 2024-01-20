https://ria.ru/20240120/turkmeniya-1922468956.html

Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов

Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов - РИА Новости, 20.01.2024

Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов

Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов представил на заседании правительства страны ряд предложений по укреплению партнерства с ОБСЕ, сообщает в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:11

2024-01-20T08:11

2024-01-20T08:11

в мире

туркмения

ашхабад

сердар бердымухамедов

рашид мередов

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АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов представил на заседании правительства страны ряд предложений по укреплению партнерства с ОБСЕ, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В частности, для раскрытия важной роли нейтрального статуса Туркмении в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития, в первой половине текущего года предлагается провести в Ашхабаде международную конференцию "Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе ОБСЕ" с участием постоянных представителей стран-членов организации. На повестку дня конференции планируется вынести использование механизмов нейтралитета в решении политико-дипломатическим путём различных международных кризисов, возрождение культуры политического диалога. Глава МИД Туркмении также предложил организовать в марте текущего года визит в Ашхабад Генерального секретаря ОБСЕ с целью развития связей Туркменистана с организацией. Кроме того, по мнению Мередова, перспективным является активизация участия Туркмении в работе по борьбе с терроризмом в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и наращивание партнёрства с Комитетом по борьбе с терроризмом при данной ассамблее. Было предложено в апреле нынешнего года организовать визит в Туркменистан вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и руководителя вышеназванного комитета. Глава туркменского МИД также озвучил инициативу о проведении в Ашхабаде в мае текущего года региональной встречи Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с целью укрепления двустороннего взаимодействия . Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения, отметил важность дальнейшего упрочения партнёрства с ОБСЕ во всех сферах и поручил главе МИД обеспечить высокий уровень проведения запланированных мероприятий.

https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919905321.html

https://ria.ru/20231108/turkmeniya-1908070417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , рашид мередов, обсе