Туркмения намерена укрепить партнерство с ОБСЕ, заявил глава МИД Мередов
Глава МИД Туркмении: Ашхабад намерен значительно укрепить партнерство с ОБСЕ
Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов представил на заседании правительства страны ряд предложений по укреплению партнерства с ОБСЕ, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В частности, для раскрытия важной роли нейтрального статуса Туркмении в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития, в первой половине текущего года предлагается провести в Ашхабаде международную конференцию "Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе ОБСЕ" с участием постоянных представителей стран-членов организации. На повестку дня конференции планируется вынести использование механизмов нейтралитета в решении политико-дипломатическим путём различных международных кризисов, возрождение культуры политического диалога.
Глава МИД Туркмении также предложил организовать в марте текущего года визит в Ашхабад Генерального секретаря ОБСЕ с целью развития связей Туркменистана с организацией.
Кроме того, по мнению Мередова, перспективным является активизация участия Туркмении в работе по борьбе с терроризмом в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и наращивание партнёрства с Комитетом по борьбе с терроризмом при данной ассамблее. Было предложено в апреле нынешнего года организовать визит в Туркменистан вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и руководителя вышеназванного комитета. Глава туркменского МИД также озвучил инициативу о проведении в Ашхабаде в мае текущего года региональной встречи Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с целью укрепления двустороннего взаимодействия .
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения, отметил важность дальнейшего упрочения партнёрства с ОБСЕ во всех сферах и поручил главе МИД обеспечить высокий уровень проведения запланированных мероприятий.