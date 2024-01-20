https://ria.ru/20240120/svinina-1922471524.html

Индия в ноябре купила у России первую партию свинины с 2020 года

Индия в ноябре купила у России первую партию свинины с 2020 года - РИА Новости, 20.01.2024

Индия в ноябре купила у России первую партию свинины с 2020 года

Индия в ноябре прошлого года возобновила покупки российской свинины после перерыва в три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных статслужбы... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:49

2024-01-20T08:49

2024-01-20T09:02

россия

индия

экономика

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Индия в ноябре прошлого года возобновила покупки российской свинины после перерыва в три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных статслужбы республики. Так, южноазиатская страна в ноябре 2023 года импортировала из России 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов. Всего за этот месяц Индия ввезла свинины на 330 тысяч долларов. Таким образом, на Россию пришлось 15% ноябрьских поставок. До этого в последний раз свиное мясо у Москвы индийцы покупали почти четыре года назад, в мае 2020 года — 25,67 тонны за 90 тысяч долларов. Это 39% всех покупок свинины Индией за тот месяц (230 тысяч долларов). По данным ФГБУ "Агроэкспорт" при российском Минсельхозе, в 2023 году Россия экспортировала рекордные 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов, на 66% больше показателей предыдущего года. Крупнейшими покупателями стали Вьетнам, Белоруссия, Сербия, Монголия и Гонконг.

https://ria.ru/20240108/indiya-1920157986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, индия, экономика