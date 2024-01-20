https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922543451.html

Спецоперация, 20 января: ВС России отразили 20 украинских атак

Спецоперация, 20 января: ВС России отразили 20 украинских атак - РИА Новости, 20.01.2024

Спецоперация, 20 января: ВС России отразили 20 украинских атак

Об ошибке Европы в отношении Украины, жалобах солдат ВСУ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T20:22

2024-01-20T20:22

2024-01-20T21:11

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Об ошибке Европы в отношении Украины, жалобах солдат ВСУ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие за прошедшие сутки отразили 20 атак украинских войск на различных направлениях спецоперации, сообщило Минобороны.Уточняется, что Киев потерял до 910 солдат, четыре боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", одну САУ "Гвоздика" и одну М109 Paladin производства США, а также по одному орудию Д-20 и Д-30. Авиация и артиллерия поразили радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ. Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР и Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS. Обстреляли образовательные учрежденияПо данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские военные несколько раз за сутки обстреляли территорию республики.Всего ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, девять снарядов этого же калибра и еще три кассетных по Донецку. В результате повреждения получили техникум и Дворец детского и юношеского творчества, а также административное здание в Горловке. Погиб один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в субботу сводку о нанесенных ударах по региону за 19 января. Два приграничных района обстреляли десятью артиллерийскими и двумя осветительными снарядами. Вечером глава региона сообщил об атаках украинского дрона-камикадзе на село Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения. Европа совершает ошибкуПремьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев находится под тотальным влиянием и контролем США, а Европейский союз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте вместо того, чтобы сформировать собственную точку зрения. Он подчеркнул, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая состоится 24 января в Ужгороде, сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это бы означало начало третьей мировой войны.Во Франции после заявления Минобороны России от 17 января об уничтожении в Харькове пункта временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники, решили озаботиться этой проблемой. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Париж должен прекратить распространять пропаганду, которая побуждает людей отправляться наемниками на Украину. ВСУ жалуютсяВоздушную тревогу в субботу объявляли на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Назначенный Киевом глава администрации Юрий Малашко сообщил, что в результате взрывов разрушены объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Figaro рассказал, что украинские военные на фронте жалуются, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений. Он также признал, что Россия обладает преимуществом в воздухе, тогда как у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922536183.html

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922541242.html

https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922522765.html

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россия, киев, украина, вячеслав гладков, сцкк, роберт фицо, нато, иван приходько, вооруженные силы украины