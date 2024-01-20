https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922522765.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:07

2024-01-20T17:07

2024-01-20T17:07

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 20 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили 20 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Параллельно российские части поразили живую силу и технику противника в 118 районах. Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников и реактивный заряд РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 1202 реактивные системы залпового огня, 14 705 танков и других бронемашин, 7795 орудий полевой артиллерии и 17 641 единицу автомобильной техники.

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