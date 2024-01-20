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Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 20.01.2024 (обновлено: 14:43 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922505154.html
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов - РИА Новости, 20.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:42
2024-01-20T14:43
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
россия
лисичанск
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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лисичанск
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технологии, в мире, россия, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 20 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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08:00
 
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