https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922505154.html

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов - РИА Новости, 20.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:42

2024-01-20T14:42

2024-01-20T14:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, в мире, россия, лисичанск, луганская народная республика