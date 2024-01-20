https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html

Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ

Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024

Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ

Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:33

2024-01-20T14:33

2024-01-20T14:36

россия

германия

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/poteri-1922504234.html

россия

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, безопасность