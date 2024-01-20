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Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 20.01.2024 (обновлено: 14:36 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:33
2024-01-20T14:36
россия
германия
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/poteri-1922504234.html
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россия, германия, безопасность
Россия, Германия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили украинскую РЛС IRIS-T немецкого производства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах", - говорится в сообщении.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях
14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияБезопасность
 
 
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