https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:33
2024-01-20T14:33
2024-01-20T14:36
россия
германия
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные ударили по украинской радиолокационной станции IRIS-T, произведенной в Германии, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/poteri-1922504234.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, безопасность
Россия, Германия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили немецкую радиолокационную станцию ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили украинскую РЛС IRIS-T немецкого производства