https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922503643.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных - РИА Новости, 20.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных
Украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:28
2024-01-20T14:28
2024-01-20T14:35
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, безопасность
Россия, США, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных и установку "Paladin"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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