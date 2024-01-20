https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922503643.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных - РИА Новости, 20.01.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных

Украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:28

2024-01-20T14:28

2024-01-20T14:35

россия

сша

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240120/spetsoperatsiya-1922504622.html

россия

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Дарья Буймова

россия, сша, безопасность