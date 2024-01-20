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В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики - РИА Новости, 20.01.2024
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15:42 20.01.2024
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В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики - РИА Новости, 20.01.2024
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики
Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:42
2024-01-20T15:42
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "25 января в Государственной Думе пройдут публичные слушания стратегии молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года", - написал он.Он добавил, что итоговый документ станет основой стратегического планирования всей молодежной политики.
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россия, артем метелев (депутат), госдума рф
Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики

Метелев: слушания по стратегии молодежной политики пройдут в Госдуме 25 января

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУчастники слушаний в Государственной Думе
Участники слушаний в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Участники слушаний в Государственной Думе . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.
«
"25 января в Государственной Думе пройдут публичные слушания стратегии молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года", - написал он.
Он добавил, что итоговый документ станет основой стратегического планирования всей молодежной политики.
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