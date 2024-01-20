https://ria.ru/20240120/slushaniya-1922511127.html

В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики

В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики - РИА Новости, 20.01.2024

В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики

Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:42

2024-01-20T15:42

2024-01-20T15:42

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "25 января в Государственной Думе пройдут публичные слушания стратегии молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года", - написал он.Он добавил, что итоговый документ станет основой стратегического планирования всей молодежной политики.

https://ria.ru/20231227/natsproekt-1918507837.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, артем метелев (депутат), госдума рф