https://ria.ru/20240120/slushaniya-1922511127.html
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики - РИА Новости, 20.01.2024
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики
Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:42
2024-01-20T15:42
2024-01-20T15:42
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111173/65/1111736584_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_326ba84e1726127a4a5eb82c63e65ec8.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Публичные слушания по обсуждению стратегии молодежной политики в России до 2030 года состоятся в Госдуме 25 января, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. "25 января в Государственной Думе пройдут публичные слушания стратегии молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года", - написал он.Он добавил, что итоговый документ станет основой стратегического планирования всей молодежной политики.
https://ria.ru/20231227/natsproekt-1918507837.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111173/65/1111736584_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9f837b2de3d518049a7ee8e858fff915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем метелев (депутат), госдума рф
Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В Госдуме пройдут чтения по стратегии молодежной политики
Метелев: слушания по стратегии молодежной политики пройдут в Госдуме 25 января