https://ria.ru/20240120/skhvatka-1922464936.html

Морпех рассказал о рукопашной схватке на Донецком направлении

Морпех рассказал о рукопашной схватке на Донецком направлении - РИА Новости, 20.01.2024

Морпех рассказал о рукопашной схватке на Донецком направлении

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным "Куба" рассказал РИА Новости, как вышел победителем из рукопашной схватки на донецком... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T07:03

2024-01-20T07:03

2024-01-20T07:03

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным "Куба" рассказал РИА Новости, как вышел победителем из рукопашной схватки на донецком направлении. В середине декабря 2023 года во время штурмового выхода он один пошел проверять дом. Оказалось, что там находились три боевика ВСУ, но этот численный перевес никак им не помог: первого "Куба" обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, а третьего взял в плен. "Зашел. Один стоял уже, чтобы выскочить, мы с ним автоматами пострелялись, он убежал", – рассказал штурмовик. По его словам, в этом здании было темно, и он не видел еще двух украинских военных, засевших там. Он полез в карман за фонариком, и вскоре один из украинцев стал хватать его сзади за ноги, началась борьба. "Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез – повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <...> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <...> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал", – говорит "Куба". Он добавил, что его оппонент был ранен в ногу, а сам он – в правую руку. "На левую перешел, ножом "задвухсотил", ликвидировал боевика. Оказывается, там еще сбоку один сидел, но он сдался сразу", – рассказал российский военный. Он отметил, что не готовился к рукопашным схваткам, а нож купил, чтобы в полевых условиях открывать консервы. По мнению "Кубы", в бою ему помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве. "Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным. Война – это война: могут в спину стрельнуть, могут со спины подойти. Лучше при себе иметь ножик", – поведал "Куба".

https://ria.ru/20240120/artilleristy-1922463927.html

https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

вооруженные силы украины, безопасность