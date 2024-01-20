https://ria.ru/20240120/shkola-1922474340.html

Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса

Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса - РИА Новости, 20.01.2024

Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса

Предмет "Обществознание" будет преподаваться в школах начиная со старших классов, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:29

2024-01-20T09:29

2024-01-20T15:29

общество

екатерина алтабаева

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Предмет "Обществознание" будет преподаваться в школах начиная со старших классов, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева в эфире радио "Спутник в Крыму". "У нас этот предмет преподавался с шестого-седьмого класса, сейчас будет выведен он в старшее звено", — сказала она.По словам Алтабаевой, главный аспект в том, что сейчас меняется программа, так как ее содержание "не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем".Она добавила, что также перепишут учебники.Сенатор отметила, что уже с 1 сентября 2024 года внесут изменения по перераспределению часов внутри учебного плана для предмета "Обществознание". Их, скорее всего, выведут в девятый-десятый классы.

https://ria.ru/20231204/uchebnik-1913754147.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, екатерина алтабаева, совет федерации рф