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Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса - РИА Новости, 20.01.2024
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09:29 20.01.2024 (обновлено: 15:29 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/shkola-1922474340.html
Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса
Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса - РИА Новости, 20.01.2024
Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса
Предмет "Обществознание" будет преподаваться в школах начиная со старших классов, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:29
2024-01-20T15:29
общество
екатерина алтабаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Предмет "Обществознание" будет преподаваться в школах начиная со старших классов, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева в эфире радио "Спутник в Крыму". &quot;У нас этот предмет преподавался с шестого-седьмого класса, сейчас будет выведен он в старшее звено&quot;, — сказала она.По словам Алтабаевой, главный аспект в том, что сейчас меняется программа, так как ее содержание "не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем".Она добавила, что также перепишут учебники.Сенатор отметила, что уже с 1 сентября 2024 года внесут изменения по перераспределению часов внутри учебного плана для предмета "Обществознание". Их, скорее всего, выведут в девятый-десятый классы.
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общество, екатерина алтабаева, совет федерации рф
Общество, Екатерина Алтабаева, Совет Федерации РФ
Предмет "Обществознание" будут преподавать с девятого класса

Сенатор Алтабаева: "Обществознание" в школах будут преподавать с девятого класса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУченики на уроке обществознания в московской общеобразовательной школе № 282
Ученики на уроке обществознания в московской общеобразовательной школе № 282 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ученики на уроке обществознания в московской общеобразовательной школе № 282. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Предмет "Обществознание" будет преподаваться в школах начиная со старших классов, заявила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева в эфире радио "Спутник в Крыму".
«

"У нас этот предмет преподавался с шестого-седьмого класса, сейчас будет выведен он в старшее звено", — сказала она.

По словам Алтабаевой, главный аспект в том, что сейчас меняется программа, так как ее содержание "не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем".
Она добавила, что также перепишут учебники.
Сенатор отметила, что уже с 1 сентября 2024 года внесут изменения по перераспределению часов внутри учебного плана для предмета "Обществознание". Их, скорее всего, выведут в девятый-десятый классы.
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ОбществоЕкатерина АлтабаеваСовет Федерации РФ
 
 
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