https://ria.ru/20240120/semena-1922543178.html

Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе

Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе - РИА Новости, 20.01.2024

Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе

Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T20:15

2024-01-20T20:15

2024-01-20T20:16

экономика

волгоградская область

астраханская область

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_0:32:2320:1337_1920x0_80_0_0_eae8945cf30132aa0e0dcebe709716fe.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, сообщает администрация губернатора региона. Ранее издание РБК писало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. В Минсельхозе РФ в субботу отметили, что агропромышленный комплекс страны перед посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует уровню прошлого года, закупка продолжается с акцентом на отечественной селекции. В Минсельхозе Астраханской области информировали, что обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов. "Ситуация с запасом семенного материала в Астраханской области стабильная. Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза Астраханской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что регион решает задачу по формированию необходимого для посевной работы запаса семян: обеспечено уже​ до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, что соответствует уровню прошлого года. Закупка семенного материала продолжается. В свою очередь министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области последние три года активно ведет работу с отечественными компаниями, чтобы уменьшить зависимость от иностранных семян и​ популяризировать сорта, выведенные российскими селекционерами. Из областного бюджета выделены средства на господдержку по возмещению затрат на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур и возмещение расходов на регистрацию новых сортов отечественной селекции в Госсорткомиссии в​ размере 80%.

https://ria.ru/20240120/semena-1922542460.html

https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922205562.html

волгоградская область

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, волгоградская область, астраханская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)