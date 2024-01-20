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Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе - РИА Новости, 20.01.2024
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20:15 20.01.2024 (обновлено: 20:16 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/semena-1922543178.html
Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе
Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе - РИА Новости, 20.01.2024
Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе
Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:15
2024-01-20T20:16
экономика
волгоградская область
астраханская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, сообщает администрация губернатора региона. Ранее издание РБК писало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. В Минсельхозе РФ в субботу отметили, что агропромышленный комплекс страны перед посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует уровню прошлого года, закупка продолжается с акцентом на отечественной селекции. В Минсельхозе Астраханской области информировали, что обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов. "Ситуация с запасом семенного материала в Астраханской области стабильная. Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза Астраханской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что регион решает задачу по формированию необходимого для посевной работы запаса семян: обеспечено уже​ до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, что соответствует уровню прошлого года. Закупка семенного материала продолжается. В свою очередь министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области последние три года активно ведет работу с отечественными компаниями, чтобы уменьшить зависимость от иностранных семян и​ популяризировать сорта, выведенные российскими селекционерами. Из областного бюджета выделены средства на господдержку по возмещению затрат на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур и возмещение расходов на регистрацию новых сортов отечественной селекции в Госсорткомиссии в​ размере 80%.
https://ria.ru/20240120/semena-1922542460.html
https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922205562.html
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экономика, волгоградская область, астраханская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Волгоградская область, Астраханская область, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Астраханские власти оценили ситуацию с запасом семян в регионе

Астраханские власти заявили, что ситуация с запасом семян в регионе стабильная

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСельскохозяйственные работы
Сельскохозяйственные работы - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Ситуация с запасом семян в Астраханской области стабильная, на сегодняшний день обеспечено до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, сообщает администрация губернатора региона.
Ранее издание РБК писало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. В Минсельхозе РФ в субботу отметили, что агропромышленный комплекс страны перед посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует уровню прошлого года, закупка продолжается с акцентом на отечественной селекции. В Минсельхозе Астраханской области информировали, что обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов.
Высадка семян - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
АПК "Астраханский" сообщил о ситуации с семенами томатов к началу посевной
Вчера, 20:04
«
"Ситуация с запасом семенного материала в Астраханской области стабильная. Обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами находится на особом контроле Минсельхоза Астраханской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регион решает задачу по формированию необходимого для посевной работы запаса семян: обеспечено уже​ до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей, что соответствует уровню прошлого года. Закупка семенного материала продолжается.
В свою очередь министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области последние три года активно ведет работу с отечественными компаниями, чтобы уменьшить зависимость от иностранных семян и​ популяризировать сорта, выведенные российскими селекционерами.
Из областного бюджета выделены средства на господдержку по возмещению затрат на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур и возмещение расходов на регистрацию новых сортов отечественной селекции в Госсорткомиссии в​ размере 80%.
Сотрудник демонстрирует семена - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Российские аграрии наращивают объемы закупки семян к весеннему севу
18 января, 19:47
 
ЭкономикаВолгоградская областьАстраханская областьРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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