https://ria.ru/20240120/semena-1922518688.html
В Волгоградской области запасли 70 процентов семян ранних овощей
В Волгоградской области запасли 70 процентов семян ранних овощей - РИА Новости, 20.01.2024
В Волгоградской области запасли 70 процентов семян ранних овощей
Обеспеченность семенами ранних овощей в Волгоградской области на данный момент составляет около 70%, заготавливать семена планируют до весны, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:37
2024-01-20T16:37
2024-01-20T16:37
экономика
волгоградская область
россия
астраханская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВОЛГОГРАД, 20 янв – РИА Новости. Обеспеченность семенами ранних овощей в Волгоградской области на данный момент составляет около 70%, заготавливать семена планируют до весны, сообщили РИА Новости в региональном комитете сельского хозяйства на фоне публикаций в СМИ о нехватке импортных семян. Ранее издание РБК писало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. В Минсельхозе РФ в субботу отметили, что агропромышленный комплекс страны перед посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует уровню прошлого года, закупка продолжается с акцентом на отечественной селекции. "Регионом решается задача по формированию необходимого для проведения посевной работы запаса семян: на текущую дату обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Работа над завозом семян овощных культур продолжается с учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов (в Волгоградской области выращиваются как ранние овощи, так и поздние)", - заявили РИА Новости в волгоградском комитете сельского хозяйства. По словам собеседника агентства, формирование семенного материала для посевной традиционно заканчивается в марте-апреле. Что касается семян томатов, в ведомстве отметили, что вопросы поставки этой продукции решаются в плановом порядке, сформированные заявки уже одобрены поставщиками. Кроме того, как отметили в комитете, регион занимается и собственной селекцией овощей, так, например, волгоградские ученые вывели и продолжают совершенствовать местные сорта томатов "Волгоградец", "Новичок". Ранее в Минсельхозе Астраханской области информировали, что обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов.
https://ria.ru/20240119/rzhd-1922283625.html
https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902973763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, волгоградская область, россия, астраханская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Волгоградская область, Россия, Астраханская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Волгоградской области запасли 70 процентов семян ранних овощей
Волгоградская область заготовила уже 70 процентов семян ранних овощей к посевной
ВОЛГОГРАД, 20 янв – РИА Новости. Обеспеченность семенами ранних овощей в Волгоградской области на данный момент составляет около 70%, заготавливать семена планируют до весны, сообщили РИА Новости в региональном комитете сельского хозяйства на фоне публикаций в СМИ о нехватке импортных семян.
Ранее издание РБК писало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сложности могут привести к снижению урожая у крупнейшего производителя томатной пасты. В Минсельхозе РФ
в субботу отметили, что агропромышленный комплекс страны перед посевной обеспечен семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует уровню прошлого года, закупка продолжается с акцентом на отечественной селекции.
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"Регионом решается задача по формированию необходимого для проведения посевной работы запаса семян: на текущую дату обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Работа над завозом семян овощных культур продолжается с учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов (в Волгоградской области выращиваются как ранние овощи, так и поздние)", - заявили РИА Новости в волгоградском комитете сельского хозяйства.
По словам собеседника агентства, формирование семенного материала для посевной традиционно заканчивается в марте-апреле.
Что касается семян томатов, в ведомстве отметили, что вопросы поставки этой продукции решаются в плановом порядке, сформированные заявки уже одобрены поставщиками. Кроме того, как отметили в комитете, регион занимается и собственной селекцией овощей, так, например, волгоградские ученые вывели и продолжают совершенствовать местные сорта томатов "Волгоградец", "Новичок".
Ранее в Минсельхозе Астраханской области
информировали, что обеспечено уже до 70% от общей потребности в семенах ранневысеваемых овощей. Сама работа над завозом семян овощных культур продолжается и проводится учетом сроков высева конкретных культур и их сортов и гибридов.
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