Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 20.01.2024 (обновлено: 14:52 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/ryba-1922494647.html
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море - РИА Новости, 20.01.2024
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море
Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:06
2024-01-20T14:52
великобритания
баренцево море
россия
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922045587_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_8b0d5b00f2e20114a2e5991fa4eb3951.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина. &quot;Решение правительства: одобрить проект федерального закона &quot;О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве&quot; и внести его в Государственную думу в установленном порядке&quot;, — отметили в пресс-службе.Законопроект предусматривает денонсацию соглашения, по которому рыболовные суда, приписанные к британским портам, могли заниматься промыслом в водах Баренцева моря.В правительстве отметили, что при создании документа учли решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Лондон ввел рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширял их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Британии Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
https://ria.ru/20240119/blyudo-1922245442.html
великобритания
баренцево море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922045587_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_b84a08561df0cbc4e9339ec136971a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, баренцево море, россия, санкции в отношении россии, экономика
Великобритания, Баренцево море, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море

Власти одобрили денонсацию соглашения с Британией о ловле рыбы в Баренцевом море

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
Баренцево море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина.
«

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — отметили в пресс-службе.

Законопроект предусматривает денонсацию соглашения, по которому рыболовные суда, приписанные к британским портам, могли заниматься промыслом в водах Баренцева моря.
В правительстве отметили, что при создании документа учли решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.
Лондон ввел рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширял их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Британии Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
Фиш-энд-чипс с зеленым горошком - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Объявил войну". В Британии забили тревогу из-за "решения Путина"
Вчера, 06:20
 
ВеликобританияБаренцево мореРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала