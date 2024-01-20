https://ria.ru/20240120/ryba-1922494647.html

Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море

Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море - РИА Новости, 20.01.2024

Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море

Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:06

2024-01-20T13:06

2024-01-20T14:52

великобритания

баренцево море

россия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — отметили в пресс-службе.Законопроект предусматривает денонсацию соглашения, по которому рыболовные суда, приписанные к британским портам, могли заниматься промыслом в водах Баренцева моря.В правительстве отметили, что при создании документа учли решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Лондон ввел рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширял их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Британии Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.

https://ria.ru/20240119/blyudo-1922245442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, баренцево море, россия, санкции в отношении россии, экономика