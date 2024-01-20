https://ria.ru/20240120/ryba-1922494647.html
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море - РИА Новости, 20.01.2024
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море
Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:06
2024-01-20T13:06
2024-01-20T14:52
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баренцево море
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Правительство России одобрило денонсацию соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщили на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — отметили в пресс-службе.Законопроект предусматривает денонсацию соглашения, по которому рыболовные суда, приписанные к британским портам, могли заниматься промыслом в водах Баренцева моря.В правительстве отметили, что при создании документа учли решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Лондон ввел рестрикции против Москвы 24 февраля 2022 года, а затем много раз расширял их. По состоянию на конец декабря в санкционном списке числилось около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Британии Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
https://ria.ru/20240119/blyudo-1922245442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, баренцево море, россия, санкции в отношении россии, экономика
Великобритания, Баренцево море, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
Правительство одобрило запрет вылова рыбы Великобританией в Баренцевом море
Власти одобрили денонсацию соглашения с Британией о ловле рыбы в Баренцевом море