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Байден допустил двугосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху - РИА Новости, 20.01.2024
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02:19 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/reshenie-1922456065.html
Байден допустил двугосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху
Байден допустил двугосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху - РИА Новости, 20.01.2024
Байден допустил двугосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху
Президент США Джо Байден убежден, что решение палестино-израильского конфликта по двугосударственной формуле возможно при нынешнем премьере Биньямине Нетаньяху, РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:19
2024-01-20T02:19
в мире
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден убежден, что решение палестино-израильского конфликта по двугосударственной формуле возможно при нынешнем премьере Биньямине Нетаньяху, передает пул Белого дома. По информации пула, у Байдена спросили, является ли решение конфликта по двугосударственной формуле невозможным, пока Нетаньяху у власти. "Нет, это не так", - возразил Байден. В пятницу Байден провел первый с начала года телефонный разговор с Нетаньяху. Он состоялся после того, как в четверг в ходе пресс-конференции израильский премьер косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях. Кирби между тем заверил, что "звонок планировался уже какое-то время" и не связан с заявлениями Нетаньяху. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240119/gaza-1922343926.html
https://ria.ru/20240119/gaza-1922328142.html
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в мире, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон
В мире, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, ООН
Байден допустил двугосударственное решение конфликта в Газе при Нетаньяху

Байден: двугосударственное решение конфликта в Газе возможно при Нетаньяху

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден убежден, что решение палестино-израильского конфликта по двугосударственной формуле возможно при нынешнем премьере Биньямине Нетаньяху, передает пул Белого дома.
По информации пула, у Байдена спросили, является ли решение конфликта по двугосударственной формуле невозможным, пока Нетаньяху у власти.
"Нет, это не так", - возразил Байден.
В пятницу Байден провел первый с начала года телефонный разговор с Нетаньяху. Он состоялся после того, как в четверг в ходе пресс-конференции израильский премьер косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях. Кирби между тем заверил, что "звонок планировался уже какое-то время" и не связан с заявлениями Нетаньяху.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В ООН рассказали о тайных арестах палестинцев Израилем в секторе Газа
Вчера, 14:20
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Москва призвала все стороны конфликта в Газе к сдержанности и дипломатии
Вчера, 13:26
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
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