https://ria.ru/20240120/rakety-1922391693.html

"Очень сложная цель". С каким оружием столкнулись российские военные

"Очень сложная цель". С каким оружием столкнулись российские военные - РИА Новости, 20.01.2024

"Очень сложная цель". С каким оружием столкнулись российские военные

Министерство обороны России впервые отчиталось об успешном перехвате в зоне СВО двух ракет ADM-160B MALD американского производства. Причем США официально не... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:00

2024-01-20T08:00

2024-01-20T08:05

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны России впервые отчиталось об успешном перехвате в зоне СВО двух ракет ADM-160B MALD американского производства. Причем США официально не сообщали о поставках Киеву ракет этого типа. О том, что это за оружие и какие еще западные средства авиационного поражения используют ВСУ, — в материале РИА Новости.Ракета-имитаторADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy, миниатюрная ложная цель воздушного базирования) — это гибрид ракеты и БПЛА. Запускается с самолета. Однако боевой части не несет. По сути, это "обманка", главная задача которой — вынудить системы ПВО противника на нее отреагировать, раскрыв местоположение батареи.MALD ставит помехи, изображает боевой самолет, выступает в роли мишени или ложной цели. Изделие оснащено системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот для реалистичной имитации практически любых дозвуковых машин — от "невидимки" F-117 до "стратега" B-52.Крылья ракеты сложены, что делает ее компактной. При запуске они разворачиваются, и включается турбореактивный двигатель TJ-50. Инерциальная навигационная система с поддержкой GPS удерживает MALD на запрограммированном курсе. Пилот может изменить его в любой момент — вплоть до пуска.Длина боеприпаса — 2,84 метра, вес — 115 килограммов, диаметр — 40 сантиметров. Дальность полета — до 920 километров. Одно такое изделие стоит больше 300 тысяч долларов, эта "обманка" — достаточно дорогое удовольствие. Возможно, этим и объясняется то, что MALD российским зенитчикам попадается относительно редко: в ВСУ берегут переданные им запасы и используют только против самых "жирных" целей.ADM-160B совместимы с разными носителями из тактической и стратегической авиации ВВС США. Ложные цели подвешивают на стандартных держателях по одной или по несколько и запускают вместе (либо с интервалом) с боевыми ракетами — в зависимости от характеристик оружия.Как выяснилось, MALD удалось установить и на фронтовые самолеты советского образца. Их штатным носителем в ВСУ стали доработанные бомбардировщики Су-24.Несомненно, воздушный имитатор MALD представляет большой интерес для российской оборонки. Наверняка обломки, собранные трофейными командами, уже изучают в засекреченных НИИ.Россия тоже применяет ложные цели при воздушных ударах, но исследовать такой образец всегда полезно. К слову, из зоны СВО отечественные специалисты получили сотни образцов натовских вооружений, включая БМП M2 Bradley и CV-90, гаубицы M777, колесный танк AMX-10RC, бронеавтомобили, противотанковые ракетные комплексы и разнообразную "стрелковку".Против РЛСADM-160B MALD — не единственный западный авиационный боеприпас в ВСУ. Как правило, "обманки" применяют совместно с противорадиолокационными ракетами HARM, которые Пентагон поставляет с прошлого лета.AGM-88 HARM — ракета авиационного базирования, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО. Это не новое оружие. США пополнили им свои арсеналы еще в 1983-м — заменили AGM-45 Shrike, применявшуюся во Вьетнаме.HARM — очень надежная и точная. Американская авиация выводила ею из строя ливийские, иракские и югославские радары. Принцип действия несложен. Летчик запускает ракету в примерный район расположения РЛС, куда предварительно отправили ложные цели-имитаторы. Умный боеприпас реагирует на радиолокационное излучение и точно наводится на цель. Запоминает координаты радара и способен поразить его, даже если противник все отключит. Для гарантии выпускают от трех до пяти ракет.AGM-88 входит в боекомплект самолетов тактической авиации стран НАТО: A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark и Panavia Tornado. Украинцы же запускают эти ракеты с доработанных западными специалистами истребителей МиГ-29 и Су-27: достаточно лишь немного изменить крепления-подвесы и бортовое радиоэлектронное оборудование.Дальность — 150 километров, это позволяет не заходжить в зону действия российской ПВО.Длинная рукаФронтовые бомбардировщики Су-24 Киев доработал под британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP — их передали несколько десятков. Дальность — 300 километров, крайне низкий профиль полета с огибанием рельефа местности. Идут к цели на предельно малых высотах, недосягаемых для дальнобойных ЗРК. Перехватить "Штормовую тень" можно только на последнем участке траектории, когда она набирает высоту перед атакой."Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель, — рассказывает оператор ЗРК "Тор-М2" с позывным Стаф. — Засечка на экране радара появляется буквально в последний момент, времени на реагирование остается совсем немного. Впрочем, мы придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно".Полетное задание для "Тени" загружают заранее. Каждый боеприпас весит 1,3 тонны и оснащен 450-килограммовой боеголовкой проникающего типа. Скорость — 1000 километров в час. На маршевом участке к цели ведет автономная инерциальная, объединенная с GPS и системой коррекции по земной поверхности. На конечном этапе активируется тепловизионная головка самонаведения.В июле стало известно, что российские военные захватили неповрежденную ракету Storm Shadow. На кадрах опубликованного видео — головной обтекатель, полностью целые боевая часть и фюзеляж.Этот трофей способен многое поведать о западных технологиях. Особенно ценны инерциально-навигационный блок, модуль GPS-коррекции, контроллер селекции целей, контроллеры питания и батарея ракеты, цифровой контур подачи топлива, а также конструктивные особенности экранирования интегрированной в хвостовую часть мотогондолы двигателя. Тщательное изучение всего этого, возможно, позволит понять, как противостоять западным ударным средствам."Умные бомбы"Помимо ракет, Киеву предоставили авиабомбы. Точнее, комплекты JDAM для модернизации имеющихся у ВСУ свободнопадающих ФАБ. У каждого — крылья, крепящиеся в средней части боеприпаса, и хвостовой блок с управляемым оперением для маневрирований. Там же — компьютер с навигационным оборудованием.Бомбы с комплектом JDAM идут к цели по инерциальной системе наведения, действующей в паре с GPS-приемником. Отклонение — не больше 11 метров. В зависимости от модификации JDAM боеприпас планирует 40-70 километров. В качестве носителя используют доработанный Су-24.Кроме того, Франция пообещала недавно ежемесячные поставки по 50 управляемых авиабомб AASM Hammer. Действуют так же, поражают цели в 70 километрах от точки сброса. Масса боевой части — 340 килограммов. Вероятно, под них переделают все те же "сушки".Корректируемые авиабомбы — не самая большая проблема для российских зенитчиков. По их признанию, на первых порах, глядя на показания аппаратуры, они не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость невысокая, тепловой сигнатуры нет. Но быстро наловчились их сбивать. Ведь высотная малоскоростная цель для зенитной ракеты — легкая мишень.

https://ria.ru/20240119/svo-1922370953.html

https://radiosputnik.ru/20240119/vyzhigatel-1922337778.html

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2024

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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