https://ria.ru/20240120/pretenzii-1922496364.html

Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям

Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям - РИА Новости, 20.01.2024

Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям

Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:23

2024-01-20T13:23

2024-01-20T14:50

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армения

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор". "Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что Азербайджан не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий к Республике Армении. Но хочу заявить, что и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними", — подчеркнул он.Политик выразил мнение, что таких дополнительных гарантий хотят как Армения, так и Азербайджан. По его словам, в дипломатических текстах всегда есть подтексты, в которых Ереван и, возможно, Баку видят определенные риски территориальных претензий, если не сейчас, то в будущем. Премьер также добавил, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов. "Сейчас более или менее активны прямые контакты между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что есть рабочие линии связи между моим аппаратом и администрацией президента Азербайджана", — сказал Пашинян.По его словам, тема контактов — работа над мирным договором. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

https://ria.ru/20240119/armeniya-1922310654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян