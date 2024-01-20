https://ria.ru/20240120/pretenzii-1922496364.html
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям - РИА Новости, 20.01.2024
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям
Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:23
2024-01-20T13:23
2024-01-20T14:50
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ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор". "Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что Азербайджан не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий к Республике Армении. Но хочу заявить, что и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними", — подчеркнул он.Политик выразил мнение, что таких дополнительных гарантий хотят как Армения, так и Азербайджан. По его словам, в дипломатических текстах всегда есть подтексты, в которых Ереван и, возможно, Баку видят определенные риски территориальных претензий, если не сейчас, то в будущем. Премьер также добавил, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов. "Сейчас более или менее активны прямые контакты между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что есть рабочие линии связи между моим аппаратом и администрацией президента Азербайджана", — сказал Пашинян.По его словам, тема контактов — работа над мирным договором. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html
https://ria.ru/20240119/armeniya-1922310654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям
Пашинян призвал Баку к взаимным гарантиям об отказе от территориальных претензий
ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор".
«
"Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что Азербайджан не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий к Республике Армении. Но хочу заявить, что и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними", — подчеркнул он.
Политик выразил мнение, что таких дополнительных гарантий хотят как Армения, так и Азербайджан. По его словам, в дипломатических текстах всегда есть подтексты, в которых Ереван и, возможно, Баку видят определенные риски территориальных претензий, если не сейчас, то в будущем.
Премьер также добавил, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов.
Пашинян назвал возвращение армян в Карабах пока невозможным
"Сейчас более или менее активны прямые контакты между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что есть рабочие линии связи между моим аппаратом и администрацией президента Азербайджана", — сказал Пашинян.
По его словам, тема контактов — работа над мирным договором.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция