Рейтинг@Mail.ru
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 20.01.2024 (обновлено: 14:50 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/pretenzii-1922496364.html
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям - РИА Новости, 20.01.2024
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям
Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:23
2024-01-20T14:50
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:118:2725:1651_1920x0_80_0_0_a148de1981cb3aabd9bc9a0dde518288.jpg
ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор". &quot;Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что Азербайджан не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий к Республике Армении. Но хочу заявить, что и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними&quot;, — подчеркнул он.Политик выразил мнение, что таких дополнительных гарантий хотят как Армения, так и Азербайджан. По его словам, в дипломатических текстах всегда есть подтексты, в которых Ереван и, возможно, Баку видят определенные риски территориальных претензий, если не сейчас, то в будущем. Премьер также добавил, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов. "Сейчас более или менее активны прямые контакты между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что есть рабочие линии связи между моим аппаратом и администрацией президента Азербайджана", — сказал Пашинян.По его словам, тема контактов — работа над мирным договором. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html
https://ria.ru/20240119/armeniya-1922310654.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_b2e0c55f8323d33c1c3ef225c762cb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
Пашинян призвал Баку к взаимным дополнительным гарантиям

Пашинян призвал Баку к взаимным гарантиям об отказе от территориальных претензий

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 янв — РИА Новости. Армения ожидает от Азербайджана гарантий, что территориальных претензий больше не будет, и готова сама дать такие гарантии, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор".
«

"Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что Азербайджан не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий к Республике Армении. Но хочу заявить, что и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними", — подчеркнул он.

Политик выразил мнение, что таких дополнительных гарантий хотят как Армения, так и Азербайджан. По его словам, в дипломатических текстах всегда есть подтексты, в которых Ереван и, возможно, Баку видят определенные риски территориальных претензий, если не сейчас, то в будущем.
Премьер также добавил, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов.
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Пашинян назвал возвращение армян в Карабах пока невозможным
24 ноября 2023, 15:00
"Сейчас более или менее активны прямые контакты между Арменией и Азербайджаном. Вы знаете, что есть рабочие линии связи между моим аппаратом и администрацией президента Азербайджана", — сказал Пашинян.
По его словам, тема контактов — работа над мирным договором.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023-го премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
Вчера, 12:34
 
В миреАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала