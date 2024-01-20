https://ria.ru/20240120/pravitelstvo-1922502956.html
Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС
Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС - РИА Новости, 20.01.2024
Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС
Правительство России одобрило наделение органов государственной власти субъектов страны полномочиями по разработке планов для тушения природных пожаров и... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:24
2024-01-20T14:24
2024-01-20T14:24
россия
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение органов государственной власти субъектов страны полномочиями по разработке планов для тушения природных пожаров и предупреждения ЧС, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статьи 16 и 18 Федерального закона "О пожарной безопасности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по разработке и утверждению планов тушения природных пожаров (за исключением лесных пожаров), а также проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
https://ria.ru/20230804/putin-1888232393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика
Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС
Субъекты могут получить полномочия по разработке планов по предупреждению ЧС
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Правительство России одобрило наделение органов государственной власти субъектов страны полномочиями по разработке планов для тушения природных пожаров и предупреждения ЧС, сообщается на сайте кабмина
.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статьи 16 и 18 Федерального закона "О пожарной безопасности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по разработке и утверждению планов тушения природных пожаров (за исключением лесных пожаров), а также проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
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