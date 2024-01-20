https://ria.ru/20240120/pravitelstvo-1922502956.html

Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС

Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС - РИА Новости, 20.01.2024

Правительство одобрило полномочия субъектов по предупреждению ЧС

Правительство России одобрило наделение органов государственной власти субъектов страны полномочиями по разработке планов для тушения природных пожаров и... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:24

2024-01-20T14:24

2024-01-20T14:24

россия

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило наделение органов государственной власти субъектов страны полномочиями по разработке планов для тушения природных пожаров и предупреждения ЧС, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статьи 16 и 18 Федерального закона "О пожарной безопасности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по разработке и утверждению планов тушения природных пожаров (за исключением лесных пожаров), а также проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

https://ria.ru/20230804/putin-1888232393.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика