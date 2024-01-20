https://ria.ru/20240120/pozhar-1922527456.html
В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека
В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.01.2024
В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека
Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, членов одной семьи, которые отравились угарным газом в своем доме в Щепкинском сельском... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:51
2024-01-20T17:51
2024-01-20T18:06
ростовская область
происшествия
аксайский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, членов одной семьи, которые отравились угарным газом в своем доме в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Уточняется, что в частном доме в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области были обнаружены тела четырех человек с признаками отравления окисью углерода. Сообщается, что погибшие - 66-летний хозяин домовладения, его 65-летняя супруга и двое сыновей 38 лет и 39 лет. Еще одну женщину с аналогичными признаками отравления доставили в медицинское учреждение, "ей оказывается квалифицированная помощь". По предварительной версии следователей, причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который хозяева дома установили в подвальном помещении. Уточняется, что по данному факту проводится процессуальная проверка, назначены необходимые экспертизы. Как отметили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240120/gaz-1922511766.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, аксайский район
Ростовская область, Происшествия, Аксайский район
В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека
В Ростовской области четыре человека насмерть отравились угарным газом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, членов одной семьи, которые отравились угарным газом в своем доме в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, сообщила
пресс-служба СУСК РФ по региону.
"В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в частном доме в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области были обнаружены тела четырех человек с признаками отравления окисью углерода. Сообщается, что погибшие - 66-летний хозяин домовладения, его 65-летняя супруга и двое сыновей 38 лет и 39 лет. Еще одну женщину с аналогичными признаками отравления доставили в медицинское учреждение, "ей оказывается квалифицированная помощь".
По предварительной версии следователей, причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который хозяева дома установили в подвальном помещении. Уточняется, что по данному факту проводится процессуальная проверка, назначены необходимые экспертизы.
Как отметили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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