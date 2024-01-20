https://ria.ru/20240120/pozhar-1922527456.html

В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека

В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.01.2024

В частном доме в Ростовской области погибли четыре человека

Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, членов одной семьи, которые отравились угарным газом в своем доме в Щепкинском сельском... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:51

2024-01-20T17:51

2024-01-20T18:06

ростовская область

происшествия

аксайский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек, членов одной семьи, которые отравились угарным газом в своем доме в Щепкинском сельском поселении Аксайского района Ростовской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Уточняется, что в частном доме в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области были обнаружены тела четырех человек с признаками отравления окисью углерода. Сообщается, что погибшие - 66-летний хозяин домовладения, его 65-летняя супруга и двое сыновей 38 лет и 39 лет. Еще одну женщину с аналогичными признаками отравления доставили в медицинское учреждение, "ей оказывается квалифицированная помощь". По предварительной версии следователей, причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который хозяева дома установили в подвальном помещении. Уточняется, что по данному факту проводится процессуальная проверка, назначены необходимые экспертизы. Как отметили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240120/gaz-1922511766.html

ростовская область

аксайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, происшествия, аксайский район