https://ria.ru/20240120/pozhar-1922526959.html

В Петербурге загорелся автосервис

В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 20.01.2024

В Петербурге загорелся автосервис

Пожар произошел в автосервисе в Петербурге, огонь уже локализован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:48

2024-01-20T17:48

2024-01-20T17:48

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел в автосервисе в Петербурге, огонь уже локализован, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Пушкинском районе. "В одноэтажном здании автосервиса размером 10 на 25 метров происходило горение по всей площади... В 17.21 локализация, ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники от МЧС и 27 человек.

https://ria.ru/20240114/pozhar-1921331655.html

санкт-петербург

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)