https://ria.ru/20240120/pozhar-1922526959.html
В Петербурге загорелся автосервис
В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 20.01.2024
В Петербурге загорелся автосервис
Пожар произошел в автосервисе в Петербурге, огонь уже локализован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:48
2024-01-20T17:48
2024-01-20T17:48
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел в автосервисе в Петербурге, огонь уже локализован, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Пушкинском районе. "В одноэтажном здании автосервиса размером 10 на 25 метров происходило горение по всей площади... В 17.21 локализация, ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники от МЧС и 27 человек.
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921331655.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся автосервис
ГУ МЧС: пожар произошел в автосервисе в Петербурге, огонь уже локализован