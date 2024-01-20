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На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.01.2024
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15:18 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/pozhar-1922508685.html
На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар
На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.01.2024
На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар
Пожар на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае ликвидирован, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:18
2024-01-20T15:18
происшествия
пермь
пермский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае ликвидирован, сообщает краевое МЧС. Ранее данное ведомство сообщило, что на предприятии "Соликамскбумпром" произошел пожар площадью 100 "квадратов": загорелась транспортировочная лента. Пострадавших нет. В местных пабликах в соцсетях очевидцы указывают, что возгорание началось с цеха ДМП, потом огонь перекинулся на цех ДПЦ, частично обрушилась галерея. "В 16.52 (14.52 мск) объявлена ликвидация горения", - говорится в сообщении. Пожар тушили около 30 спасателей. АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.
https://ria.ru/20240120/pozhar-1922504781.html
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происшествия, пермь, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар

На бумажном комбинате "Соликамскбумпром" под Пермью ликвидировали пожар

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарные тушат огонь
Пожарные тушат огонь - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пожарные тушат огонь. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае ликвидирован, сообщает краевое МЧС.
Ранее данное ведомство сообщило, что на предприятии "Соликамскбумпром" произошел пожар площадью 100 "квадратов": загорелась транспортировочная лента. Пострадавших нет. В местных пабликах в соцсетях очевидцы указывают, что возгорание началось с цеха ДМП, потом огонь перекинулся на цех ДПЦ, частично обрушилась галерея.
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных
Вчера, 14:35
"В 16.52 (14.52 мск) объявлена ликвидация горения", - говорится в сообщении.
Пожар тушили около 30 спасателей.
АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.
Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр видео очевидца
При пожаре на рынке в Челябинске ликвидировали открытое горение
19 января, 18:55
 
ПроисшествияПермьПермский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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