https://ria.ru/20240120/pozhar-1922508685.html

На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар

На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар - РИА Новости, 20.01.2024

На бумажном комбинате под Пермью ликвидировали пожар

Пожар на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае ликвидирован, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:18

2024-01-20T15:18

2024-01-20T15:18

происшествия

пермь

пермский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае ликвидирован, сообщает краевое МЧС. Ранее данное ведомство сообщило, что на предприятии "Соликамскбумпром" произошел пожар площадью 100 "квадратов": загорелась транспортировочная лента. Пострадавших нет. В местных пабликах в соцсетях очевидцы указывают, что возгорание началось с цеха ДМП, потом огонь перекинулся на цех ДПЦ, частично обрушилась галерея. "В 16.52 (14.52 мск) объявлена ликвидация горения", - говорится в сообщении. Пожар тушили около 30 спасателей. АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922504781.html

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пермский край

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Дарья Буймова

происшествия, пермь, пермский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)