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В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар
Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:51
2024-01-20T14:51
2024-01-20T14:51
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС. По данным ведомства, горение зафиксировано на предприятии на улице Коммунистической в Соликамске. "На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на галереи (транспортировочная лента). Предварительная площадь пожара 100 метров квадратных", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), соликамск, россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Соликамск, Россия, Коммерческая недвижимость
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар площадью сто квадратов