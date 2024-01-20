https://ria.ru/20240120/pozhar-1922505782.html

В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар

В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024

В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар

Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:51

2024-01-20T14:51

2024-01-20T14:51

происшествия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

соликамск

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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС. По данным ведомства, горение зафиксировано на предприятии на улице Коммунистической в Соликамске. "На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на галереи (транспортировочная лента). Предварительная площадь пожара 100 метров квадратных", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922504781.html

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пермский край

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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), соликамск, россия, коммерческая недвижимость