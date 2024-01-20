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В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024
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14:51 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/pozhar-1922505782.html
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар
Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:51
2024-01-20T14:51
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
соликамск
россия
коммерческая недвижимость
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС. По данным ведомства, горение зафиксировано на предприятии на улице Коммунистической в Соликамске. "На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на галереи (транспортировочная лента). Предварительная площадь пожара 100 метров квадратных", - говорится в сообщении. Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.
https://ria.ru/20240120/pozhar-1922504781.html
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пермский край
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происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), соликамск, россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Соликамск, Россия, Коммерческая недвижимость
В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар

В Пермском крае на бумажном предприятии вспыхнул пожар площадью сто квадратов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Пожар площадью 100 "квадратов" произошел на предприятии "Соликамскбумпром" в Пермском крае, сообщает краевое МЧС.
По данным ведомства, горение зафиксировано на предприятии на улице Коммунистической в Соликамске.
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Южно-Сахалинске потушили пожар в приюте для животных
14:35
«
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на галереи (транспортировочная лента). Предварительная площадь пожара 100 метров квадратных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
АО "Соликамскбумпром" - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. Предприятие выпускает газетную бумагу, бумагу для средних слоев гофрокартона, оберточную бумагу, лигносульфонаты.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В поселке в Приамурье при пожаре погиб двухлетний ребенок
11:49
 
ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СоликамскРоссияКоммерческая недвижимость
 
 
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