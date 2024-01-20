https://ria.ru/20240120/pozhar-1922480841.html
В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов
В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024
В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов
Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:48
2024-01-20T10:48
2024-01-20T10:48
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания линии электропередачи загорелись кровли двух пятиэтажных многоквартирных домов по улице Героев Дагестана. В общей сложности из двух домов эвакуировали 65 человек, никто не пострадал. В 01.00 мск пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, в 01.45 ликвидировали открытое горение. "Пожар в Дагестане полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном в 9.43 мск. На месте работали 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники, а также психологическая служба. "Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для специальной пожарной техники, отсутствием источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 800 метров", – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов.
https://ria.ru/20240119/vzryv-1922447323.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов
В Махачкале ликвидировали возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов
МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости.
Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, сообщается в Telegram-канале
МЧС России.
В пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания линии электропередачи загорелись кровли двух пятиэтажных многоквартирных домов по улице Героев Дагестана. В общей сложности из двух домов эвакуировали 65 человек, никто не пострадал.
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В 01.00 мск пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, в 01.45 ликвидировали открытое горение. "Пожар в Дагестане полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном в 9.43 мск.
На месте работали 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники, а также психологическая служба.
"Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для специальной пожарной техники, отсутствием источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 800 метров", – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов.
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