https://ria.ru/20240120/pozhar-1922480841.html

В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов

В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов - РИА Новости, 20.01.2024

В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов

Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:48

2024-01-20T10:48

2024-01-20T10:48

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов в Махачкале, сообщается в Telegram-канале МЧС России. В пятницу вечером в Махачкале в результате замыкания линии электропередачи загорелись кровли двух пятиэтажных многоквартирных домов по улице Героев Дагестана. В общей сложности из двух домов эвакуировали 65 человек, никто не пострадал. В 01.00 мск пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, в 01.45 ликвидировали открытое горение. "Пожар в Дагестане полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном в 9.43 мск. На месте работали 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники, а также психологическая служба. "Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для специальной пожарной техники, отсутствием источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 800 метров", – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов.

https://ria.ru/20240119/vzryv-1922447323.html

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Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)