https://ria.ru/20240120/pozhar-1922478794.html

В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар

В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024

В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар

Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:11

2024-01-20T10:11

2024-01-20T10:11

в мире

греция

афины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2beaaf776740774103a4771a786fea5d.jpg

АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство климатических кризисов и гражданской защиты. "Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже особняка Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства. Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом. Резиденция премьера Греции расположена в самом центре Афин, на улице Ироду Аттикис. Недалеко от нее находится пожарная часть.

https://ria.ru/20230821/gretsiya-1891267778.html

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, афины