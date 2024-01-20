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В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар
Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:11
2024-01-20T10:11
2024-01-20T10:11
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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство климатических кризисов и гражданской защиты. "Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже особняка Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства. Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом. Резиденция премьера Греции расположена в самом центре Афин, на улице Ироду Аттикис. Недалеко от нее находится пожарная часть.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар
Во Дворце Максима, резиденции премьера Греции, вспыхнул пожар
АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство климатических кризисов и гражданской защиты.
"Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже особняка Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства.
Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом.
Резиденция премьера Греции расположена в самом центре Афин
, на улице Ироду Аттикис. Недалеко от нее находится пожарная часть.
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