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В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024
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10:11 20.01.2024
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В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2024
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар
Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:11
2024-01-20T10:11
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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство климатических кризисов и гражданской защиты. "Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже особняка Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства. Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом. Резиденция премьера Греции расположена в самом центре Афин, на улице Ироду Аттикис. Недалеко от нее находится пожарная часть.
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в мире, греция, афины
В мире, Греция, Афины
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар

Во Дворце Максима, резиденции премьера Греции, вспыхнул пожар

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел во Дворце Максима - резиденции премьер-министра Греции, огонь быстро ликвидировали, ущерб незначительный, сообщило греческое министерство климатических кризисов и гражданской защиты.
"Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже особняка Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства.
Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом.
Резиденция премьера Греции расположена в самом центре Афин, на улице Ироду Аттикис. Недалеко от нее находится пожарная часть.
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