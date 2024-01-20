https://ria.ru/20240120/pozhar-1922475778.html
В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных
В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных - РИА Новости, 20.01.2024
В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных
Пожар произошел в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске в субботу, сообщает администрация областного центра. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:42
2024-01-20T09:42
2024-01-20T11:15
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске в субботу, сообщает администрация областного центра. "Получили информацию о пожаре в приюте "Пес и кот". На месте работают пожарные бригады. Держим ход тушения пожара на контроле", - говорится в официальном Telegram-канале мэрии. По уточненной информации мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек. На месте происшествия работают вице-мэр Алексей Римша и специалисты управления мониторинга городского хозяйства, занимающиеся безнадзорными животными. "При необходимости будет предоставлена бригада отловщиков, а также рассмотрена возможность временного размещения животных в муниципальном приюте", - отмечается в сообщении пресс-службы.Огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 квадратных метров, пожар локализован, идет эвакуация питомцев, сообщили в МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в приюте для животных. Возгорание произошло в Южно-Сахалинске. Огонь охватил 800 квадратных метров. Проводится эвакуация питомцев... Пожар локализован", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 24 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.Позднее региональный главк МЧС России сообщил, что пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске, вспыхнувший на площади 800 квадратных метров, локализован.По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты агентства по ветеринарии Сахалинской области обследуют животных."При необходимости им окажут помощь. В любом случае, животных на улице не бросят - часть останется в уцелевших вольерах, часть разместят в городском приюте", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231208/mchs-1914525913.html
https://ria.ru/20230816/sobaki-1890507853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922483309_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_cc64aa09056517a0e41ce462c067af9d.jpg
Кадры тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске
Огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 "квадратов", пожар локализован, идет эвакуация питомцев, сообщает МЧС.
2024-01-20T09:42
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск
Происшествия, Южно-Сахалинск
В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных
В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных, питомцев эвакуируют
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске в субботу, сообщает администрация областного центра.
"Получили информацию о пожаре в приюте "Пес и кот". На месте работают пожарные бригады. Держим ход тушения пожара на контроле", - говорится в официальном Telegram-канале
мэрии.
В Екатеринбурге локализовали пожар в приюте для бездомных животных
По уточненной информации мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек. На месте происшествия работают вице-мэр Алексей Римша и специалисты управления мониторинга городского хозяйства, занимающиеся безнадзорными животными.
"При необходимости будет предоставлена бригада отловщиков, а также рассмотрена возможность временного размещения животных в муниципальном приюте", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 квадратных метров, пожар локализован, идет эвакуация питомцев, сообщили в МЧС России
.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в приюте для животных. Возгорание произошло в Южно-Сахалинске. Огонь охватил 800 квадратных метров. Проводится эвакуация питомцев... Пожар локализован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 24 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.
Позднее региональный главк МЧС России сообщил, что пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске, вспыхнувший на площади 800 квадратных метров, локализован.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты агентства по ветеринарии Сахалинской области обследуют животных.
"При необходимости им окажут помощь. В любом случае, животных на улице не бросят - часть останется в уцелевших вольерах, часть разместят в городском приюте", - написал глава региона в Telegram-канале
.
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных