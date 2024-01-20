https://ria.ru/20240120/pozhar-1922475778.html

В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных

В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных - РИА Новости, 20.01.2024

В Южно-Сахалинске загорелся приют для безнадзорных животных

Пожар произошел в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске в субботу, сообщает администрация областного центра. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:42

2024-01-20T09:42

2024-01-20T11:15

происшествия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв - РИА Новости. Пожар произошел в приюте для бездомных животных в Южно-Сахалинске в субботу, сообщает администрация областного центра. "Получили информацию о пожаре в приюте "Пес и кот". На месте работают пожарные бригады. Держим ход тушения пожара на контроле", - говорится в официальном Telegram-канале мэрии. По уточненной информации мэрии, горит северный ряд вольеров, оттуда удалось эвакуировать примерно 200 собак и 300 кошек. На месте происшествия работают вице-мэр Алексей Римша и специалисты управления мониторинга городского хозяйства, занимающиеся безнадзорными животными. "При необходимости будет предоставлена бригада отловщиков, а также рассмотрена возможность временного размещения животных в муниципальном приюте", - отмечается в сообщении пресс-службы.Огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 квадратных метров, пожар локализован, идет эвакуация питомцев, сообщили в МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в приюте для животных. Возгорание произошло в Южно-Сахалинске. Огонь охватил 800 квадратных метров. Проводится эвакуация питомцев... Пожар локализован", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 24 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.Позднее региональный главк МЧС России сообщил, что пожар в приюте для животных в Южно-Сахалинске, вспыхнувший на площади 800 квадратных метров, локализован.По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты агентства по ветеринарии Сахалинской области обследуют животных."При необходимости им окажут помощь. В любом случае, животных на улице не бросят - часть останется в уцелевших вольерах, часть разместят в городском приюте", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231208/mchs-1914525913.html

https://ria.ru/20230816/sobaki-1890507853.html

южно-сахалинск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске Огонь в приюте для животных в Южно-Сахалинске охватил 800 "квадратов", пожар локализован, идет эвакуация питомцев, сообщает МЧС. 2024-01-20T09:42 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, южно-сахалинск