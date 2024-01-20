Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/poteri-1922504234.html
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях
Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:31
2024-01-20T14:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. "Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 430 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала