https://ria.ru/20240120/poteri-1922504234.html
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях
Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:31
2024-01-20T14:31
2024-01-20T14:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. "Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 430 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ
и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области
и Терны Донецкой народной республики
.
"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
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