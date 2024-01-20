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ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях - РИА Новости, 20.01.2024

ВСУ за сутки потеряли около 430 человек на двух направлениях

Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:31

2024-01-20T14:31

2024-01-20T14:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Потери войск Украины за сутки на купянском и краснолиманском направлениях составили около 430 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. "Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. "Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф