https://ria.ru/20240120/pogoda-1922475664.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 20.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно с прояснениями, местами слабый снег и не выше минус 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:42
2024-01-20T09:42
2024-01-20T09:42
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами слабый снег и не выше минус 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода столицы будет формироваться в противоборстве уходящего на восток облачного и снежного циклона и надвигающегося с юго-запада гребня антициклона. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха минус 5 - минус 7, по области минус 4 - минус 9", - написал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20240115/zima-1921376716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидаются слабый снег и не выше минус пяти градусов