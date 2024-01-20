https://ria.ru/20240120/pogoda-1922475664.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 20.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно с прояснениями, местами слабый снег и не выше минус 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:42

2024-01-20T09:42

2024-01-20T09:42

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918371054_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_73a898bc75e08e2e99d197c756a2d83c.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами слабый снег и не выше минус 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода столицы будет формироваться в противоборстве уходящего на восток облачного и снежного циклона и надвигающегося с юго-запада гребня антициклона. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха минус 5 - минус 7, по области минус 4 - минус 9", - написал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240115/zima-1921376716.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода