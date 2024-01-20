Пассажиры застрявшего поезда во Франции остались ночью без отопления
Пассажиры застрявшего поезда во Франции остались ночью без света и отопления
© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Пассажиры застрявшего на пять часов поезда, следовавшего по маршруту из Парижа в Клермон-Ферран, остались на несколько часов без света и отопления из-за сбоев в подаче электроэнергии, передает телеканал BFMTV.
"Более двух часов 700 пассажиров оставались без отопления посреди ночи из-за сбоя в подаче электроэнергии. В итоге поезд прибыл в пункт назначения в 6.20 (4.20 мск – ред.) утра, спустя около 10 часов после отправления", - сообщает канал.
Поезд отправился из Парижа в 18.57 по местному времени, но около 20.30 остановился в районе коммуны Ножан-сюр-Верниссон к югу от столицы. Пассажирам сообщили о небольшой получасовой задержке, которая в действительности продлится около пяти часов. Примерно с 22.15 на два часа они остались без света и отопления в мороз из-за сбоев в подаче электроэнергии. "Пожарные и Красный Крест прибыли на место, чтобы раздавать спасательные одеяла, еду и воду", - уточняет СМИ.
По данным Национальной компании железных дорог (SNCF), причиной инцидента стала неисправность локомотива. Так, пассажирам пришлось прождать примерно до 01.00, пока не прибыл рабочий локомотив из Парижа, после чего поезд направился в Клермон-Ферран. SNCF принесла извинения пассажирам и пообещала компенсации.