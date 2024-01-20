https://ria.ru/20240120/poezd-1922479556.html

Пассажиры застрявшего поезда во Франции остались ночью без отопления

Пассажиры застрявшего поезда во Франции остались ночью без отопления - РИА Новости, 20.01.2024

Пассажиры застрявшего поезда во Франции остались ночью без отопления

Пассажиры застрявшего на пять часов поезда, следовавшего по маршруту из Парижа в Клермон-Ферран, остались на несколько часов без света и отопления из-за сбоев в РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:23

2024-01-20T10:23

2024-01-20T10:23

в мире

париж

франция

красный крест

sncf

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Пассажиры застрявшего на пять часов поезда, следовавшего по маршруту из Парижа в Клермон-Ферран, остались на несколько часов без света и отопления из-за сбоев в подаче электроэнергии, передает телеканал BFMTV. "Более двух часов 700 пассажиров оставались без отопления посреди ночи из-за сбоя в подаче электроэнергии. В итоге поезд прибыл в пункт назначения в 6.20 (4.20 мск – ред.) утра, спустя около 10 часов после отправления", - сообщает канал. Поезд отправился из Парижа в 18.57 по местному времени, но около 20.30 остановился в районе коммуны Ножан-сюр-Верниссон к югу от столицы. Пассажирам сообщили о небольшой получасовой задержке, которая в действительности продлится около пяти часов. Примерно с 22.15 на два часа они остались без света и отопления в мороз из-за сбоев в подаче электроэнергии. "Пожарные и Красный Крест прибыли на место, чтобы раздавать спасательные одеяла, еду и воду", - уточняет СМИ. По данным Национальной компании железных дорог (SNCF), причиной инцидента стала неисправность локомотива. Так, пассажирам пришлось прождать примерно до 01.00, пока не прибыл рабочий локомотив из Парижа, после чего поезд направился в Клермон-Ферран. SNCF принесла извинения пассажирам и пообещала компенсации.

https://ria.ru/20240120/kot-1922479215.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, франция, красный крест, sncf