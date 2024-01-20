https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html
В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России
В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России - РИА Новости, 20.01.2024
В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России
В полиции Лондона создано новое подразделение для борьбы с "угрозами" со стороны РФ, КНР и Ирана, пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы полиции... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T10:44
2024-01-20T10:44
2024-01-20T10:44
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В полиции Лондона создано новое подразделение для борьбы с "угрозами" со стороны РФ, КНР и Ирана, пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы полиции британской полиции по специальным операциям Мэтт Джукс. Джукс назвал это спецподразделение "расследовательской командой" и заявил, что "Британия сталкивается с самой острой угрозой со стороны враждебных государств со времен холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России". По словам Джукса, рабочая нагрузка его ведомства в том, что касается борьбы с шпионажем и вмешательством извне, выросла в четыре раза после инцидента в Солсбери в 2018 году. Он добавил, что новое подразделение будет ответственно за борьбу с этими угрозами совместно со спецслужбами. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес России. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, иран, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Иран, Владимир Путин
В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России
В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России и КНР