https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html

В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России

В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России - РИА Новости, 20.01.2024

В Британии создали подразделение для борьбы с угрозами со стороны России

В полиции Лондона создано новое подразделение для борьбы с "угрозами" со стороны РФ, КНР и Ирана, пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы полиции... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T10:44

2024-01-20T10:44

2024-01-20T10:44

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В полиции Лондона создано новое подразделение для борьбы с "угрозами" со стороны РФ, КНР и Ирана, пишет газета Telegraph со ссылкой на помощника главы полиции британской полиции по специальным операциям Мэтт Джукс. Джукс назвал это спецподразделение "расследовательской командой" и заявил, что "Британия сталкивается с самой острой угрозой со стороны враждебных государств со времен холодной войны из-за тройной опасности от Ирана, Китая и России". По словам Джукса, рабочая нагрузка его ведомства в том, что касается борьбы с шпионажем и вмешательством извне, выросла в четыре раза после инцидента в Солсбери в 2018 году. Он добавил, что новое подразделение будет ответственно за борьбу с этими угрозами совместно со спецслужбами. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес России. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240118/yemen-1922031625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, иран, владимир путин