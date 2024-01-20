https://ria.ru/20240120/pererabotka-1922476103.html

Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев

Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев - РИА Новости, 20.01.2024

Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев

Более шести тысяч новогодних деревьев москвичи сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:47

2024-01-20T09:47

2024-01-20T09:47

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более шести тысяч новогодних деревьев москвичи сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках акции "Елочный круговорот" которая началась 2 января, москвичи сдали на переработку уже более шести тысяч новогодних деревьев. Всего в столице открыто 600 пунктов приема, они работают круглосуточно до 25 февраля. Помимо елей, туда можно принести сосны, пихты и ветви хвои", - говорится в сообщении. Уточняется, что деревья отправляют на утилизацию и перерабатывают в щепу. Этот материал используют как удобрение для почвы, подстилку для животных в вольерных комплексах, также он служит покрытием для экологических троп. В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали, что акция "Елочный круговорот" помогает жителям утилизировать новогодние деревья и позволяет применять принцип вторичной переработки на деле. Так, с момента ее старта в 2016 году было собрано более 220 тысяч отслуживших свой срок праздничных деревьев, из которых получили 3600 кубометров щепы.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество