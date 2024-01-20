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Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев - РИА Новости, 20.01.2024
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Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев
Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев - РИА Новости, 20.01.2024
Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев
Более шести тысяч новогодних деревьев москвичи сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:47
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более шести тысяч новогодних деревьев москвичи сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках акции "Елочный круговорот" которая началась 2 января, москвичи сдали на переработку уже более шести тысяч новогодних деревьев. Всего в столице открыто 600 пунктов приема, они работают круглосуточно до 25 февраля. Помимо елей, туда можно принести сосны, пихты и ветви хвои", - говорится в сообщении. Уточняется, что деревья отправляют на утилизацию и перерабатывают в щепу. Этот материал используют как удобрение для почвы, подстилку для животных в вольерных комплексах, также он служит покрытием для экологических троп. В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали, что акция "Елочный круговорот" помогает жителям утилизировать новогодние деревья и позволяет применять принцип вторичной переработки на деле. Так, с момента ее старта в 2016 году было собрано более 220 тысяч отслуживших свой срок праздничных деревьев, из которых получили 3600 кубометров щепы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
Москвичи сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев

Москвичи сдали на переработку более 6 тысяч елей, пункты открыты до 25 февраля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПереработка и утилизация новогодних елей
Переработка и утилизация новогодних елей - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Переработка и утилизация новогодних елей. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более шести тысяч новогодних деревьев москвичи сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках акции "Елочный круговорот" которая началась 2 января, москвичи сдали на переработку уже более шести тысяч новогодних деревьев. Всего в столице открыто 600 пунктов приема, они работают круглосуточно до 25 февраля. Помимо елей, туда можно принести сосны, пихты и ветви хвои", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деревья отправляют на утилизацию и перерабатывают в щепу. Этот материал используют как удобрение для почвы, подстилку для животных в вольерных комплексах, также он служит покрытием для экологических троп.
В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали, что акция "Елочный круговорот" помогает жителям утилизировать новогодние деревья и позволяет применять принцип вторичной переработки на деле. Так, с момента ее старта в 2016 году было собрано более 220 тысяч отслуживших свой срок праздничных деревьев, из которых получили 3600 кубометров щепы.
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