https://ria.ru/20240120/parad-1922500281.html

"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада

"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада - РИА Новости, 20.01.2024

"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада

Показательные выступления пилотажной группы "Русские витязи" прошли в Великом Новгороде возле кремля у Монумента Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:00

2024-01-20T14:00

2024-01-20T14:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Показательные выступления пилотажной группы "Русские витязи" прошли в Великом Новгороде возле кремля у Монумента Победы, передает корреспондент РИА Новости. В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. Митинг у памятника начался в 13.00 (совпадает с мск). Авиационная группа показала фигуры высшего пилотажа, пролетев несколько раз над городом. Мероприятия завершились орудийным салютом. Вечером в центре города дважды - в 17.30 и 20.00 - покажут мультимедийный спектакль "Никто не забыт, ничто не забыто". Стены кремля превратятся в огромный экран, на котором продемонстрируют уникальную хронику военных лет, а дополнит ее театрализованное представление. Программа празднования завершится в 21.00 праздничным салютом у Монумента Победы.

https://ria.ru/20240120/parad-1922491437.html

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Дарья Буймова

общество, великий новгород, безопасность