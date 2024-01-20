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"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада - РИА Новости, 20.01.2024
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14:00 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/parad-1922500281.html
"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада
"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада - РИА Новости, 20.01.2024
"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада
Показательные выступления пилотажной группы "Русские витязи" прошли в Великом Новгороде возле кремля у Монумента Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:00
2024-01-20T14:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Показательные выступления пилотажной группы "Русские витязи" прошли в Великом Новгороде возле кремля у Монумента Победы, передает корреспондент РИА Новости. В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. Митинг у памятника начался в 13.00 (совпадает с мск). Авиационная группа показала фигуры высшего пилотажа, пролетев несколько раз над городом. Мероприятия завершились орудийным салютом. Вечером в центре города дважды - в 17.30 и 20.00 - покажут мультимедийный спектакль "Никто не забыт, ничто не забыто". Стены кремля превратятся в огромный экран, на котором продемонстрируют уникальную хронику военных лет, а дополнит ее театрализованное представление. Программа празднования завершится в 21.00 праздничным салютом у Монумента Победы.
https://ria.ru/20240120/parad-1922491437.html
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общество, великий новгород, безопасность
В мире, Общество, Великий Новгород, Безопасность
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"Русские витязи" пролетели над Великим Новгородом во время парада

В Великом Новгороде прошел парадв честь юбилея освобождения города

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПилотажная группа "Русские витязи"
Пилотажная группа Русские витязи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пилотажная группа "Русские витязи". Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Показательные выступления пилотажной группы "Русские витязи" прошли в Великом Новгороде возле кремля у Монумента Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков.
Митинг у памятника начался в 13.00 (совпадает с мск). Авиационная группа показала фигуры высшего пилотажа, пролетев несколько раз над городом. Мероприятия завершились орудийным салютом.
Вечером в центре города дважды - в 17.30 и 20.00 - покажут мультимедийный спектакль "Никто не забыт, ничто не забыто". Стены кремля превратятся в огромный экран, на котором продемонстрируют уникальную хронику военных лет, а дополнит ее театрализованное представление.
Программа празднования завершится в 21.00 праздничным салютом у Монумента Победы.
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