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В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике - РИА Новости, 20.01.2024
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16:40 20.01.2024 (обновлено: 17:59 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922519300.html
В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике
В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике - РИА Новости, 20.01.2024
В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике
Памятник Героям Советского открыли в Сквере воинской славы Великого Новгорода, на нем увековечены имена 98 бойцов Красной армии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:40
2024-01-20T17:59
общество
великий новгород
москва
новгородский район
андрей никитин (политик)
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Памятник Героям Советского открыли в Сквере воинской славы Великого Новгорода, на нем увековечены имена 98 бойцов Красной армии, сообщает пресс-служба правительства региона. В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. Памятник Героям Советского Союза – уроженцам Новгорода и Новгородского района установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) в рамках нацпроекта "Культура". Автор, победитель творческого конкурса, - архитектор Константин Фомин (Москва). Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза. "С инициативой создания скульптурной композиции выступили жители Новгородской области и губернатор Андрей Никитин. Увековечено 98 имен новгородцев и уроженцев других мест за совершение героических подвигов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Уточняется, что в церемонии открытия участвовал научный директор РВИО Михаил Мягков, который зачитал приветствие помощника президента РФ Владимира Мединского. Памятник установлен возле стелы "Город воинской славы" – символа народной памяти. "Ни один из городов страны не встречал освободителей практически пустым, кроме Новгорода. Здесь остался 51 человек. Это трагедия – наша боль и важнейшая часть нашей памяти. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и не допустим, чтобы фашизм повторился. И благодаря настойчивости и силе духа россиян Новгород возродился", – сказал на открытии Александр Розбаум, мэр Великого Новгорода.
https://ria.ru/20240120/novgorod-1922489194.html
https://sn.ria.ru/20240115/osvobozhdenie-1920476377.html
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общество, великий новгород, москва, новгородский район, андрей никитин (политик), владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Великий Новгород, Москва, Новгородский район, Андрей Никитин (политик), Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике

В Великом Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике

© Фото : пресс-служба правительства Новгородской областиПамятник Героям Советского в Сквере воинской славы Великого Новгорода
Памятник Героям Советского в Сквере воинской славы Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области
Памятник Героям Советского в Сквере воинской славы Великого Новгорода
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Памятник Героям Советского открыли в Сквере воинской славы Великого Новгорода, на нем увековечены имена 98 бойцов Красной армии, сообщает пресс-служба правительства региона.
В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. Памятник Героям Советского Союза – уроженцам Новгорода и Новгородского района установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) в рамках нацпроекта "Культура". Автор, победитель творческого конкурса, - архитектор Константин Фомин (Москва). Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза.
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«
"С инициативой создания скульптурной композиции выступили жители Новгородской области и губернатор Андрей Никитин. Увековечено 98 имен новгородцев и уроженцев других мест за совершение героических подвигов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в церемонии открытия участвовал научный директор РВИО Михаил Мягков, который зачитал приветствие помощника президента РФ Владимира Мединского. Памятник установлен возле стелы "Город воинской славы" – символа народной памяти.
«
"Ни один из городов страны не встречал освободителей практически пустым, кроме Новгорода. Здесь остался 51 человек. Это трагедия – наша боль и важнейшая часть нашей памяти. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и не допустим, чтобы фашизм повторился. И благодаря настойчивости и силе духа россиян Новгород возродился", – сказал на открытии Александр Розбаум, мэр Великого Новгорода.
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ОбществоВеликий НовгородМоскваНовгородский районАндрей Никитин (политик)Владимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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