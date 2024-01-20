https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922519300.html

В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике

В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике - РИА Новости, 20.01.2024

В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике

Памятник Героям Советского открыли в Сквере воинской славы Великого Новгорода, на нем увековечены имена 98 бойцов Красной армии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:40

2024-01-20T16:40

2024-01-20T17:59

общество

великий новгород

москва

новгородский район

андрей никитин (политик)

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922527664_0:158:1504:1004_1920x0_80_0_0_289ed0b2f46ba4eaefe2470af9d8ce3b.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Памятник Героям Советского открыли в Сквере воинской славы Великого Новгорода, на нем увековечены имена 98 бойцов Красной армии, сообщает пресс-служба правительства региона. В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. Памятник Героям Советского Союза – уроженцам Новгорода и Новгородского района установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) в рамках нацпроекта "Культура". Автор, победитель творческого конкурса, - архитектор Константин Фомин (Москва). Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза. "С инициативой создания скульптурной композиции выступили жители Новгородской области и губернатор Андрей Никитин. Увековечено 98 имен новгородцев и уроженцев других мест за совершение героических подвигов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Уточняется, что в церемонии открытия участвовал научный директор РВИО Михаил Мягков, который зачитал приветствие помощника президента РФ Владимира Мединского. Памятник установлен возле стелы "Город воинской славы" – символа народной памяти. "Ни один из городов страны не встречал освободителей практически пустым, кроме Новгорода. Здесь остался 51 человек. Это трагедия – наша боль и важнейшая часть нашей памяти. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и не допустим, чтобы фашизм повторился. И благодаря настойчивости и силе духа россиян Новгород возродился", – сказал на открытии Александр Розбаум, мэр Великого Новгорода.

https://ria.ru/20240120/novgorod-1922489194.html

https://sn.ria.ru/20240115/osvobozhdenie-1920476377.html

великий новгород

москва

новгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, великий новгород, москва, новгородский район, андрей никитин (политик), владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)