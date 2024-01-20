В Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике
В Великом Новгороде имена 98 бойцов Красной армии увековечили на новом памятнике
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской областиПамятник Героям Советского в Сквере воинской славы Великого Новгорода
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области
Памятник Героям Советского в Сквере воинской славы Великого Новгорода
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Памятник Героям Советского открыли в Сквере воинской славы Великого Новгорода, на нем увековечены имена 98 бойцов Красной армии, сообщает пресс-служба правительства региона.
В субботу отмечается 80-летие освобождения Новгорода (с 1999 года - Великий Новгород) от немецко-фашистских захватчиков. Памятник Героям Советского Союза – уроженцам Новгорода и Новгородского района установлен Российским военно-историческим обществом (РВИО) в рамках нацпроекта "Культура". Автор, победитель творческого конкурса, - архитектор Константин Фомин (Москва). Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза.
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"С инициативой создания скульптурной композиции выступили жители Новгородской области и губернатор Андрей Никитин. Увековечено 98 имен новгородцев и уроженцев других мест за совершение героических подвигов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в церемонии открытия участвовал научный директор РВИО Михаил Мягков, который зачитал приветствие помощника президента РФ Владимира Мединского. Памятник установлен возле стелы "Город воинской славы" – символа народной памяти.
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"Ни один из городов страны не встречал освободителей практически пустым, кроме Новгорода. Здесь остался 51 человек. Это трагедия – наша боль и важнейшая часть нашей памяти. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и не допустим, чтобы фашизм повторился. И благодаря настойчивости и силе духа россиян Новгород возродился", – сказал на открытии Александр Розбаум, мэр Великого Новгорода.